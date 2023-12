Xi: Hiina ja Venemaa suhted tugevnesid 2023. aastal

Hiina president Xi Jinping ütles pühapäeval Venemaa režiimi liidri Vladimir Putiniga uusaastatervitusi vahetades, et Hiina-Vene suhete alus on 2023. aastal tugevamaks muutunud, teatas riiklik ajakirjandus.

Peking ja Moskva on kindlate liitlastena tugevdanud oma suhteid ajal, kui lääneriigid Venemaale sõjalise sissetungi pärast naaberriiki Ukrainasse selja pöörasid.

Mõlemad pooled on samuti rõhutanud kahe liidri isiklikke suhteid ning Xi on osutanud Putinile kui oma heale sõbrale.

Xi rääkis riikliku ringhäälingu CCTV teatel pühapäeval aastalõpu kokkuvõttes, et Hiina ja Venemaa suhete materiaalne alus ja avalik toetus sellele on tugevnenud.

"Meie ühisel juhtimisel on kahe poole vastastikune poliitiline usaldus veelgi süvenenud, strateegiline koordineerimine on tihenenud ning vastastikku kasulik koostöö on viinud uute tulemusteni," tsiteeris CCTV Hiina juhti.

Xi märkis, et kahepoolse kaubanduse maht ületas oodatust varem 200 miljardi dollari taseme ning Peking ootab pikisilmi kahepoolsete sidemete loomise 75. aastapäeva tähistamist 2024. aastal.

Kui sel kuul külastas Pekingit Venemaa peaminister Mihhail Mišustin, ütles Xi, et tihedate sidemete säilitamine Moskvaga on strateegiline valik.

Xi rääkis uusaastakõnes Hiina kindlast taasühendamisest

Xi Jinping ütles pühapäeval rahvale peetud aastavahetuse kõnes, et Hiina ühendatakse kindlasti taas, teatas riiklik ajakirjandus.

"Kõik hiinlased mõlemal pool Taiwani väina peaksid olema seotud ühise eesmärgi mõistmisega ja jagama hiina rahva uuenemise hiilgust," vahendas riiklik uudisteagentuur Xinhua.

Xi: Hiina majandus on vastupidavam ja dünaamilisem kui kunagi varem

Hiina majandus on muutunud vastupidavamaks ja dünaamilisemaks kui kunagi varem, väitis president Xi Jinping uusaastakõnes rahvale.

Presidendi sõnul suutis riigi majandus 2023. aastal tormi üle elada. Hiina majanduse jaoks oli lõppev aasta tulvil väljakutsetest.

Pühapäeval avaldatud ametlikud andmed näitasid, et tehaste aktiivsuse langus süvenes detsembris veelgi. Riikliku statistikabüroo (NBS) andmetel oli ametlik tööstusaktiivsuse indeks (PMI) detsembris 49,0, mis on madalamal tõusu ja langust omavahel eristavast 50 punkti piirist. Tegemist on kolmanda järjestikuse languskuuga ning näitaja on veel halvem kui novembri 49,4 punkti.

Hiina alustas oma pea kolm aastat kestnud rangete koroonapiirangute mahavõtmist 2022. aasta detsembris, andes sellega majandusele võimaluse taastuda.

Kuid ettevõtete ja tarbijate vähese kindlustunde, samuti eluasemekriisi ja noorte rekordilise tööpuuduse tõttu taastumine takerdus. Samal ajal vähenes aga üleilmne nõudlus Hiina kaupade järele.

Viimastel kuudel on Peking teatanud paljudest meetmetest ja märkimisväärsest riigivõlakirjade emissioonist sooviga suurendada kulutusi taristule ning elavdada majandustegevust.

Senised tulemused on aga pigem lootusi petnud ning PMI on viimase üheksa kuu jooksul näidanud positiivset tulemust vaid ühel korral.

Mõningaid elumärke on siiski olnud ning maailma suuruselt teine ​​majandus kasvas kolmandas kvartalis 4,9 protsenti, mis oli oodatust parem tulemus.