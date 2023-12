Xi tõotas kohtumisel Bideniga taasühendada Taiwani Hiinaga

Xi edastas oma hoiatuse novembris toimunud kahe riigi juhi kohtumise käigus siis, kui ruumis viibis lisaks presidentidele kümmekond diplomaati, ütlesid kohtumisest teadlikud anonüümseks jääda soovinud allikad USA telekanalile NBC.

Hiina president ütles, et ta eelistaks saada Taiwani kontrolli alla rahumeelsel viisil, mitte jõuga. Samas vastas ta Bideni palvele austada Taiwani demokraatlikku protsessi, et rahu on hea, kuid Hiina vajab oma murele lahendust. Taiwanil toimuvad 13. jaanuaril presidendivalimised ning Hiina peab saare asepresidendist valimiste favoriiti vasaktsentristlikku kandidaati Lai Chig-tet separatistiks. Lai ütleb omakorda, et ta ei kavatse muuta Taiwani õiguslikku staatust.

Selle aasta alguses ütles USA Luure Keskagentuuri (CIA) juht Bill Burns, et Xi nõuab Hiina sõjaväest valmisolekut võimalikuks Taiwani hõivamiseks 2027. aastaks.

"See ei tähenda, et ta otsustas alustada sissetungi 2027. aastal või mõnel teisel aastal, kuid see meenutab tema ambitsiooni tõsidusest," ütles Burns Xi kohta. Teised USA sõjaväelise juhtkonna juhid ennustasid avalikult, et sissetung Taiwanile võib alata juba 2025. aastal.

Allikate teatel ütles Xi Bidenile kohtumisel, et need kuulujutud ei vasta tõele, kuid mitte seetõttu, et sissetung oleks välistatud, vaid seetõttu, et ta pole määranud konkreetset operatsiooni läbiviimise aastat.

Enne kohtumist soovis Xi, et Biden toetaks avalikult Hiina ja Taiwani rahumeelset ühinemist, kuid Biden keeldus.

Kohtumise ajal ütles Hiina President oma USA kolleegile, et ta on mures, et Taiwani presidendiks pürgivad kandidaadid soovivad saare iseseisvust. Xi rõhutas, et USA-l on suur mõju Taiwanile.

USA Rahvusliku Julgeoleku Nõukogu keeldus NBC väiteid kommenteerimast.

Kohtumisel osalenud Hiina ametnik Hua Chunying postitas avalikult X-is, et Xi sõnul on Taiwani küsimus kõige olulisem ja kõige delikaatsem Hiina ja USA suhetes. Hua lisas, et Hiina saavutab taasühinemist niikuinii ning seda protsessi ei saa peatada.

Kuigi Xi on esinenud oma kõnedes sarnaste väidetega, arvavad osad analüütikud, et ta ei hakka korraldama sissetungi Taiwanile majanduslikel põhjustel, vähemalt kui saare võimud ei kuuluta välja iseseisvust.

Hiina ametlikke eesmärkide hulka kuulub Hiina majanduse kahekordistamine 2035. aastaks võrreldes 2022. aastaga. Sõjalisele sissetungile järgneda võivad sanktsioonid ja vahetu sõjalise konflikti oht USA-ga võivad selle eesmärgi täitmist kahjustada.

Biden on varem öelnud, et USA armee on valmis kaitsma Taiwani Hiina rünnaku eest, kuid Valge Maja ametnikud väitsid hiljem, et temast on valesti aru saadud.

USA president kordas Xiga kohtumise käigus, et USA jääb kindlaks niinimetatud Ühe Hiina poliitikale, mille järgi Hiina Rahvavabariik on ainus Hiina õiguslik esindaja. Sel põhjusel pole USA-l ka ametlikke diplomaatilisi suhteid Taiwaniga.

"Me peame jätkuvalt kinni kokkuleppest, et on olemas ainult üks Hiina. Ma ei kavatse seda muuta. See ei muutu," ütles Biden kohtumise järel.

Samuti väljendas Biden soovi vältida konflikti kahe suurriigi vahel.