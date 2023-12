Sõja 666. päev: Venemaa ründas Ukrainat sõja jooksul 7400 raketiga

Oluline neljapäeval, 21. detsembril kell 21.14:

- G7 riigid pikendasid Ukraina võla tagasimaksete peatamist;

- Ukraina peastaap: Vene okupatsiooniväed ründasid kuuel suunal;

- Venemaa teostas raketirünnaku Zaporižžjale;

- Zelenski: on märke, et Vene sõjaline aktiivsus aeglustub;

- Ukraina õhuvägi: Venemaa ründas Ukrainat sõja jooksul 7400 raketi ja 3700 drooniga;

- Ida-Ukrainas sai Vene mürsurünnakus surma kolm, haavata kuus inimest;

- Kaitseminister Umerov: Ukraina kavatseb saata mobilisatsioonikutsed välismaal elavatele ukrainlastele

- Ukraina kaitseministeerium: Umerovi intervjuu "rõhuasetused olid nihkes"

- Soome annab Ukrainale üle uue, 106 miljoni eurose sõjaabipaketi;

- Ukrainas hukkus Vene vägede suurtükirünnakus kaks naist;

- Ukraina eriteenistus tugevdab tööd vaenlase tagalas;

- ISW: paljudel rindelõikudel käivad ägedad positsioonilahingud;

- Macron lubas Ukraina toetamist jätkata;

- Ühendriikidel on Ukraina tulevaseks taastamiseks selge plaan.

G7 riigid pikendasid Ukraina võla tagasimaksete peatamist

Ukraina ja mitmest lääneriigist koosnev võlausaldajate grupp leppisid neljapäeval kokku, et Ukraina ei pea tegema võla tagasimakseid veel vähemalt kuni 2027. aasta märtsini. Tegemist on 2022. aasta septembris saavutatud kokkuleppe pikendamisega, mis pidi algselt lõppema selle aasta detsembris.

"Olen tänulik meie partneritele G7 riikidest Ukraina vajadustest arusaamise eest sõja ajal," ütles Ukraina rahandusminister Serhi Martšenko.

Ukraina peastaap: Vene okupatsiooniväed ründasid kuuel suunal

Ukraina peastaabi sõnul toimus viimase ööpäeva jooksul 86 sõjalist kokkupõrget Vene okupatsioonivägedega ning Vene rünnakud leidsid aset kokku kuuel suunal.

Kõige aktiivsemad olid Vene väed Avdijivka suunal, kus toimus 32 Vene rünnakut. Kupjanski suunal toimus 18 Vene rünnakut ja Marjinka suunal 11 rünnakut.

Samuti jätkasid Vene väed katseid tõrjuda Ukraina üksusi välja Dnepri jõe idakaldalt Hersoni oblastis, teostades 11 rünnakut. Ukraina teatel lõppesid Vene rünnakud tulemusteta ning Vene väed kandsid kaotusi.

Venemaa tulistas suurtükkides üle Dnepri jõe Hersoni ja Antonivka linnade pihta Hersoni oblastis.

Ööpäeva jooksul tegi Ukraina õhuvägi 16 rünnakut Venemaa üksuste ja sõjatehnika koondumispaikade pihta. Lisaks tabasid Ukraina raketiväe üksused kahte Vene laskemoonaladu.

Venemaa teostas raketirünnaku Zaporižžjale

Venemaa tegi neljapäeva õhtul raketirünnaku Zaporižžja linnale.

Kohalike võimude sõnul sai rünnaku käigus kahjustada tsiviiltaristu. Teateid kannatanute kohta veel pole.

Zelenski: on märke, et Vene sõjaline aktiivsus aeglustub

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma õhtuses pöördumises, et on märke, et Vene sõjaline aktiivsus aeglustub.

"Täna oli eraldi aruanne HUR-ilt (Ukraina Luure Peavalitsuselt). Vaenlase plaanid, Vene kaitsetööstuse töö – on märke nende aeglustumise kohta. Hakkame toetama seda aeglustumist veelgi," ütles president.

Samuti rõhutas Zelenski, et jõulude eel on oluline keskenduda Ukraina kaitsmisele igas oblastis, kus otsustatakse riigi saatust.

Lisaks tänas president kõiki, kes panustab Ukraina kaitsmisse.

Ukraina õhuvägi: Venemaa ründas Ukrainat sõja jooksul 7400 raketi ja 3700 drooniga

Ukraina õhuväe pressiesindaja Juri Ihnati sõnul tulistas Venemaa sõja jooksul välja Ukraina pihta 7400 raketti ja 3700 ründedrooni.

Kokku suutis Ukraina õhukaitse tulistada neist alla 1600 raketti ja 2900 drooni.

"Me seisame silmitsi üüratu vastasega ning me võitleme selle vastu," ütles Ihnat.

Pressiesindaja sõnul on rakettide allatulistamise madalam määr tingitud asjaolust, et tegemist on ülehelikiirusel lendavate ballistiliste rakettidega. Samuti hakkas rakettide allatulistamise määr paranema pärast seda, kui lääneriigid tarnisid Ukrainale kaasaegseid õhutõrjesüsteeme Patriot. See aga juhtus pikka aega pärast täiemahulise Vene sissetungi algust.

Viimasel ajal kasutab Venemaa rakettide asemel sagedamini Iraanis toodetud Shahed-136 ründedroone.

"Kümme kuni 15 oblastit tegeleb Shahedide alla tulistamisega iga öö," lisas Ihnat.

Venemaa on hakanud süsteemselt ründama Ukraina tsiviiltaristut droonidega 2022. aasta septembris. Alguses oli Kiievil raskem droone alla tulitada, sest neid on keerulisem märgata radaritel kui rakette. Siiski harjusid Ukraina kaitsjad sellega hiljem ning droonide tabamisel mängivad olulist rolli Saksamaal toodetud õhukaitsesüsteemid Gepard.

Analüütikute sõnul hakkas Venemaa viimastel kuudel arendama Shahed-136 droonide kodumaist tootmist.

Ida-Ukrainas sai Vene pommirünnakus surma kolm, haavata kuus inimest

Ukraina idaosas Donetski oblastis asuvas Toretski linnas sai neljapäeval Vene õhujõudude pommirünnakus surma kolm ja haavata kuus inimest, teatas siseminister Ihor Klõmenko.

"Kaks pommi tabas Toretskis üht kaevandust. Üks inimene hukkus ja kaks sai kannatada," edastas ta sotsiaalmeedias. "Veel kaks pommi tabas teise kaevanduse territooriumi. Kaks inimest sai surma ja kolm haavata."

Kaitseminister Umerov: Ukraina kavatseb saata mobilisatsioonikutsed välismaal elavatele ukrainlastele

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov ütles intervjuus Saksa telekanalile WELT TV, et Saksamaal ja muudes riikides elavad Ukraina kodanikest mehed vanuses 25 kuni 60 eluaastat peavad kutse saamise korral asuma järgmisel aastal Ukraina kaitseväe teenistusse.

Hetkel pole veel selge, mis juhtub nendega, kes kutsele ei vasta.

"Me arutame veel, mis juhtub, kui nad ei tule vabatahtlikult," ütles Umerov, kuid ta vihjas, et selliste kodanike suhtes võivad järgneda sanktsioonid.

Kaitseminister lisas, et oluline on õiglus, mis tähendab, et tulevikus peab kutsealustel olema selge, kuidas neid õpetatakse välja ja varustatakse ning millal nende teenistus lõpeb.

Ukraina kaitseministeerium: Umerovi intervjuu "rõhuasetused olid nihkes"

Ukraina kaitseministeeriumi pressiteenistuse juht Illarion Pavljuk täpsustas kaitseministri Rustem Umerovi väidet, justkui välismaal elavatele Ukraina kodanikele hakatakse saatma kutseid kaitseväega liitumiseks.

Pavljuki sõnul olid ministri intervjuu "rõhuasetused nihkes" ning praegu pole Ukraina võimudel plaanis avaldada juriidilist survet välismaal elavatele ukrainlastele. Samuti ei hakata looma välismaal elavate Ukraina meeste karistamise mehhanismi.

Kaitseministeeriumi pressiteenistuse juht seletas, et Umerov lihtsalt tahtis edastada välismaal elavatele Ukraina kodanikele, et riik vajab nende abi ning et nende liitumine kaitseväega oleks hädavajalik.

Soome annab Ukrainale üle uue, 106 miljoni eurose sõjaabipaketi

Soome annab Ukrainale üle uue kaitseabi paketi väärtusega 106 miljonit eurot, teatas neljapäeval Soome kaitseministeerium.

"Soome tarnib Ukrainale uusi kaitsevarustuse mudeleid. Otsuse selle kohta tegi 21. detsembril valitsuse ettepanekul president. Tegemist on 21. kaitsevarustuse tarnega Soomest Ukrainasse," öeldi teates.

"Hinnanguliselt läheb selles partiis sisalduvate seadmete väljavahetamine Soomele maksma ligikaudu 106 miljonit eurot," seisab Soome kaitseministeeriumi veebilehel.

Ukraina eriteenistus tugevdab tööd vaenlase tagalas

Ukraina julgeolekuteenistus SBU tugevdab tööd vaenlase tagalas, et viia sõda Kremlile võimalikult lähedale, kirjutas neljapäeval portaal Unian.

Esmatähtsate sihtmärkide hulgas on Vene sõjalaevad, sõjaväebaasid, relvatarnete logistikakoridorid jms, ütles väljaandele Politico SBU juht Vassõl Maljuk.

"SBU annab sihipäraseid lööke. Torkame vaenlasele nõelaga otse südamesse. Iga meie erioperatsioon taotleb kindlat eesmärki ja annab tulemuse. Kõik see kokku pärsib Venemaa võimet Ukrainas sõda pidada ja toob lähemale meie võidu," märkis Maljuk.

Märgitakse, et eriteenistus tegeleb praegu Venemaa Musta mere laevastiku Krimmist väljatõrjumisega, kasutades selleks meredroone Sea Baby. Just nendega rünnati Krimmi silda, aga ka hulka Vene sõjalaevu.

Maljuki sõnul valib SBU enne lööki sihtmärke hoolikalt, rünnates peamiselt sõjalisi sihtmärke või neid, mida vaenlane kasutab oma lahinguülesannete täitmiseks ja sõjaväe varustamiseks.

"Tegutseme täielikult kooskõlas rahvusvahelise õigusega," lisas ta. Suurem osa SBU tegevustest käib Ukraina okupeeritud alal – Donbassis, Krimmis ja Mustal merel. "See on meie maa ja me kasutame kõiki võimalikke viise selle okupantide käest vabastamiseks," rõhutas SBU juht.

Ukrainas hukkus Vene vägede suurtükirünnakus kaks naist

Lõuna-Ukrainas Nikopolis sai Vene vägede suurtükirünnakus surma kaks naist, teatasid kohalikud võimud pärast järjekordset droonirünnakute ööd.

Vene väed ründavad rindejoone lähedal asuvaid Ukraina linnu ja külasid süstemaatiliselt, mitmed suured linnad on täiesti puruks pommitatud.

"Täna hommikul tulistas Vene armee Nikopolit raskesuurtükkidest. Okupandid tapsid kaks naist vanuses 60 ja 46 aastat," ütles Dnipropetrovski oblastis kuberner Serhi Lõssak sotsiaalmeedias.

Kannatada saanud kortermaja rusudest toodi välja 86-aastane mees ja toimetati haiglasse, lisas ta.

Nikopol asub Dnepri jõe ääres, teisel kaldal paiknevate Vene vägede laskeulatuses.

Ukraina teatas neljapäeval ka ulatuslikust rünnakust Iraani päritolu droonidega. Õhujõudude teatel tulistati öö jooksul 35 droonist 34 alla.

Droonid lasti välja okupeeritud Krimmi poolsaarelt ning Venemaa edelaosast Primorsko-Ahtarskist ja Kurskist.

Alla kukkunud droonitükid tekitasid Kiievis tulekahju, kuid see kustutati, ütlesid Ukraina ametnikud.

ISW: paljudel rindelõikudel käivad ägedad positsioonilahingud

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Venemaa väed jätkavad Ukraina positsioonide ründamist. Moskva suunas oma löögijõu Avdijivka, Bahmuti ja Kupjanski pihta ning Vene väed teevad mõnel rindelõigul edusamme.

Vene blogijad väitsid, et Vene väed liikusid Kupjanski suunal veidi edasi. Blogijad väitsid, et Vene väed vallutasid 20. detsembril kaks Ukraina positsiooni, mis asuvad Oskili jõe idakaldal. ISW teatas siiski, et pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal piirkonnas edasi liikuda. Vene väed üritavad edasi liikuda ka Sõnkivka suunal. Asula jääb Kupjanskist üheksa kilomeetri kaugusele. Väidetavalt korraldab Ukraina Sõnkivka suunal ka vasturünnakuid. Seetõttu lähevad lahingud seal üha ägedamaks.

Vene väed liikusid edasi Bahmuti suunal. 19. detsembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Spirne lähistel ( 25 kilomeetrit Bahmutist kirdes). Ukraina allikad teatasid, et ägedad lahingud käivad ka Bahmuti lõunatiival.

Avdijivka rindel pole suuri muutusi toimunud. Vene blogijad väitsid, et Vene väed liikusid veidi edasi Pervomaiske suunal. ISW teatel pole olemas geolokatsiooniga kaadreid, mis kinnitaksid, et Vene väed suutsid seal edasi liikuda. Vene ja Ukraina allikad väitsid veel, et Venemaa jätkab koksitehase lähistel asuvate Ukraina positsioonide ründamist.

Ühendriikidel on Ukraina tulevaseks taastamiseks selge plaan

USA välisminister Antony Blinken ütles kolmapäeval, et Venemaa president Vladimir Putin on sõja Ukrainaga juba kaotanud, sest pole saavutanud oma põhieesmärki ehk riik maa pealt kustutada või alla neelata. Ühendriikidel on ühtlasi Ukraina tulevaseks taastamiseks selge plaan.

"Et Ukraina saaks iseseisvalt tugevdada end majanduslikult ja sõjaliselt ning eksisteerida ilma praeguse toetuseta," märkis USA välisminister.

Blinkeni sõnul tegid ukrainlased võimatut ehk pidasid vastu maailma ühele suurimale armeele.

"Üks asi, millega ma Putiniga nõustun, on see, et USA abi on Ukraina jaoks praegu ülioluline," ütles Blinken.

"USA jätkab riikide koondamist üle maailma, et toetada Ukraina vabadust ja iseseisvust ning tagada, et Venemaa agressioon jääks strateegiliseks läbikukkumiseks. Meie toetus ei aidanud ainult ukrainlasi. Ukrainale antud julgeolekuabist 90 protsenti tugevdas ühtlasi meie kaitsetööstust," lisas Blinken.

USA senati demokraatide ja vabariiklaste liidrid teatasid teisipäeval, et Washington ei suuda kiita uut abi Ukrainale heaks enne aastavahetust ning pooled jätkavad kompromissi otsimist.

"Kuna läbirääkijad tegelevad allesjäänud teemadega, loodame, et nende jõupingutused võimaldavad senatil tegutseda kiiresti uue aasta alguses," ütlesid demokraat Chuck Schumer ja vabariiklane Mitch McConnell ühisavalduses.

Мacron lubas Ukraina toetamist jätkata

Prantsusmaa jätkab vahendite eraldamist, et abistada Ukrainat, kinnitas Prantsusmaa president Emmanuel Macron usutluses telekanalile France 5.

"Me peame jätkama Ukraina toetamist, sest see annab meile võimaluse elada rahus," märkis Macron.

"Peame jätkama Kiievi julgeoleku toetamist ja tugevdamist kõige olulisemates valdkondades," rõhutas Macron.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1080 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 350 270 (võrdlus eelmise päevaga +1080);

- tankid 5828 (+14);

- jalaväe lahingumasinad 10 825 (+31);

- suurtükisüsteemid 8226 (+20);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 932 (+4);

- õhutõrjesüsteemid 611 (+0);

- lennukid 324 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 6342 (+26);

- tiibraketid 1613 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10 919 (+48);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1208 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.