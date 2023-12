Tusk võib Eestile olla tugev liitlane Brüsselis

Poola uue peaministri Donald Tuski ametiaja algus ei pruugi Eesti ja Poola suhetes palju muuta, koostöö eelmise Poola valitsusega oli juba niigi tihe ja tõenäoliselt see ka jätkub, ütles ERR-ile Tartu Ülikooli Johan Skytte instituudi Euroopa õpingute kaasprofessor Stefano Braghiroli.

"Ma arvan, et suurim pluss on see, et Tusk ja Kallas räägivad sama poliitilist keelt. Neil on sarnane poliitiline taust ja see teeb lihtsamaks ka teemade arutamise, kus ei pruugi olla üksmeelt, nagu on Ukraina toetamisel ning julgeoleku teemadel."

Nii võib Eesti saada ka tugevama liitlase Euroopa Liidus. Tusk oli ka viis aastat Euroopa Ülemkogu eesistuja, seega on ta Brüsselis tuntud ja austatud. Poola tähtsus Brüsselis võib seeläbi kasvada, eriti kui Tuski juhtimisel suudab Poola lahendada lahkhelid Euroopa Liiduga.

"Eelmise Poola juhtivpartei Seaduse ja Õigluse valitsemisajal on Poola olnud Euroopa Liidu jaoks, ütleme nii, jälgimisel patsient," ütles Braghiroli.

Euroopa Liidule tegid muret Seaduse ja Õigluse partei otsused, mis kahjustasid Poola demokraatiat ja kodanike vabadusi.

"Mida Tusk lubab Poolas on liberaalne vastus Seaduse ja Õigluse partei mitteliberaalsele poliitikale. Poola valitsus proovib Poolas taas tugevdada õigusriiki ning vähendada ühe partei võimu riigi üle," tõdes kaasprofessor.

Näiteks vahetas kolmapäeval Poola uus valitsus välja Poola avalik-õigusliku meedia kanalite ehk Poola televisiooni, raadio ning pressiagentuuri juhtkonnad ja nõukogud. Sellest lahvatas suur poliitiline tüli, Seaduse ja Õigluse partei poliitikud suundusid seni nende häälekandjaks olnud meediajuhtide kaitsele. Sarnaseid tülisid ning reforme on Poolas lähiajal veel oodata, kuna Poola on lõhestunud ühiskond, tõdes Braghiroli.

"Poola on siiski ühiskond, kus haritud linnaelanikud toetavad liberaalseid jõude, kuid vähem haritud inimesed maapiirkondades ja Ida-Poolas toetavad mitteliberaalseid erakondi."

Poola president, paljud maapiirkondade omavalitsused ja ka riigikohtunikud on Seaduse ja Õigluse partei mõjuvõimu all. See kõik tähendab, et reformid ei tule lihtsalt.

Poola toetus Ukrainale püsib tugev, eriti, kui uus valitsus enam riikidevahelisi lahkehelisid sisepoliitikas ära ei kasuta, ütles Braghiroli. Veel ei pruugi uus Poola valitsus enam Ungarit Euroopa Liidus kaitsta, kui Euroopa Liit peaks arutama Ungari hääleõiguse piiramist või taas Euroopa rahastuse kinni hoidmist.

"Ma ei välistaks võimalust, et Poola hääletab Ungari vastu sellistel tähtsatel hääletustel."

Ungari hääleõiguse piiramine on siiski väga ebatõenäoline, rõhutas Braghiroli, kuid tähtis on, et Poola valitsus ei ole enam Ungariga sarnaselt euroskeptiline.