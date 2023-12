Putin toob Moskva Punasele väljakule tagasi Stalini-aegsed spordiparaadid

Venemaal toimuvad järgmise aasta märtsis presidendivalimised ning seetõttu korraldab Kreml üha rohkem suurejoonelisi propagandaüritusi. Ajaleht The Times kirjutab, et Vladimir Putin toob Punasele väljakule tagasi spordiparaadid, mis olid populaarsed Jossif Stalini võimuloleku ajal.

Aastatel 1931-1945 toimus 12. augustil Punasel väljakul sportlaste paraad. Tegemist oli suurejoonelise propagandaüritusega, mis meenutas karnevali. Sportlased kandsid siis Stalini pilte ja avaldasid diktaatoritele austust. Sellised paraadid kestsid tavaliselt neli tundi, seal osalesid tuhanded sportlased.

Nõukogude ajal tahtis Kreml sportlaste paraadiga näidata, et riigi elanikkond on alati "töö- ja kaitsevalmis". Putin tahab nüüd venelasi enda selja taha koondada ja teatas, et hakkab samuti korraldama spordiparaade.

Venemaal toimuvad 2024. aasta märtsis presidendivalimised ning Putin läheb valimisvõitu vormistama parteitu kandidaadina. Valimistulemused paneb riigis paika Kreml, kuid Putin tahab näidata, et on saanud ka rahvalt mandaadi.

Kreml aga alustas 2022. aastal sõjalist tegevust Ukrainas, Moskva-vastased sanktsioonid räsivad Venemaa majandust. Seetõttu jagab režiim laiali raha ja korraldab erinevaid üritusi.