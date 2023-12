USA saadab kõrgetasemelise delegatsiooni Mehhikosse piirikõnelustele

USA kõrgetasemeline delegatsioon suundub lähipäevil Mehhikosse, et arutada rändeprobleeme, teatas Valge Maja neljapäeval pärast presidentide Joe Bideni ja Andres Manuel Lopez Obradori telefonikõnelusi.

"President Biden on palunud välisminister Antony Blinkenil, sisejulgeolekuministril Alejandro Mayorkasel ja Valge Maja sisejulgeolekunõunikul Liz Sherwood Randallil lähipäevil sõita Mehhikosse, et kohtuda president Lopez Obradori ja tema meeskonnaga, et arutada edasisi meetmeid lahendamaks praegused piiriprobleemid," ütles riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby ajakirjanikele.

Alejandro Mayorkas Autor/allikas: SCANPIX/EPA/MICHAEL REYNOLDS

"Bideni meeskond kohtub president Lopez Obradori ja tema meeskonnaga, et arutada edasisi meetmeid, mida saab praeguste piiriprobleemide lahendamiseks koos võtta," ütles Kirby.

Kirby sõnul on piiriülene ränne dramaatiliselt kasvanud ja seda peamiselt vägivallast laastatud Kesk-Ameerika riikidest.

"Oma neljapäevases telefonikõnes jagasid Biden ja Lopez Obrador sarnast muret rändevoogude suurenemise pärast siin viimastel nädalatel," kinnitas Kirby.

Kirby sõnul rääkisid kaks presidenti laias laastus sellest, mida saab Mehhikos selle protsessi aeglustamiseks teha.

Piiriküsimus on oluline veel selle poolest, et selle taha on takerdunud Ukraina abistamine.

Vabariikliku partei esindajatekoja spiiker Mike Johnson ja tema senati kaasparteilased on korduvalt toonitanud, et nad toetaksid Ukrainale abi andmist ainult siis, kui see oleks ühises paketis otsusega tugevdada kontrolli USA ja Mehhiko piiril.