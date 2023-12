Jaapan leevendab relvaekspordi piiranguid

Tokyo leevendab relvaekspordi piiranguid, see võimaldab müüa Jaapanis toodetud Patriot õhutõrje raketisüsteeme Washingtonile.

Jaapan hoiab praegu relvaeksporti karmi kontrolli all. Riigi kaitsetööstus on väike, ainsaks kliendiks on seni olnud Jaapani kaitsevägi. Turu mahuks hinnatakse umbes kolm triljonit jeeni (20 miljardit dollarit) aastas.

Ametniku sõnul lisab valitsus reedel olemasolevatesse relvaekspordi reeglitesse uue sätte. See võimaldab Tokyol eksportida välisfirma litsentsi alusel Jaapanis toodetud relvastust litsentsi andnud riiki.

Jaapan toodab Patriot PAC3 pind-õhk õhutõrje raketisüsteeme, makstes litsentsitasu USA kaitsetööstusettevõttele Lockheed Martin.

"Teoreetiliselt võimaldab uus reegel (PAC3) eksporti" USA-sse, ütles ametnik.

Tegemist oleks esimese korraga alates teisest maailmasõjast, kui Jaapan ekspordib letaalset relvastust, märkis ta.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et sõda Ukrainas ning Tokyo mure Hiina ja Põhja-Korea pärast pani Jaapani ümber vaatama oma panuse rahvusvahelisse julgeolekusse. Kiiev tahab samal ajal, et lääs tarniks Ukrainale juurde õhutõrjesüsteeme.

Venemaa jätkab Ukraina taristu pommitamist ning kasutab selleks ka ballistilisi rakette. Nende vastu pakuvad kõige tõhusamat kaitset Patriot õhutõrjesüsteemid. Patrioti raketid aga maksavad miljoneid dollareid, nende valmistamine võtab ka kaua aega. USA tahab suurendada tarneid Ukrainasse, kuid peab selleks kõigepealt tootma rohkem rakette.

USA relvafirma Lockheed Martin toodab igal aastal umbes 550 Patrioti raketti, neid läheb vaja ka Lähis-Idas ning Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas.

USA suursaadik Jaapanis Rahm Emanuel tervitas reedel Jaapani otsust. Tema sõnul näitab Tokyo viimane otsus, et Jaapan on pühendunud rahvusvahelise julgeoleku tugevdamisele.