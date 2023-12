Donald Trump on selge Iowa eelvalimiste favoriit

Kuigi Trumpi seisab silmitsi õiguslike probleemidega nii mitmes osariigis kui föderaalsel tasemel, püsib tema toetus kõrge ja isegi kasvab üleriigilistes küsitlustes ja Kesk-Lääne Iowa osariigis.

Viimase Iowa Osariigi Ülikooli küsitluse järgi toetab Trumpi 54 protsenti vabariiklaste valijatest, ning tema peamised rivaalid Florida kuberner Ron DeSantis ja Lõuna-Carolina ekskuberner Nikky Haley peavad rahulduma ainult vastavalt 17 ja 15 protsendi valijate toetusega, vahendab Financial Times.

Haley on tõusnud küsitlustes viimastel kuudel ning tema toetus ulatub mõnede küsitluste järgi 30 protsendini New Hampshire'i osariigis, mis hääletab 23. jaanuaril, nädal pärast Iowat. Samuti pälvis ta New Hampshire'i osariigi kuberneri Chris Sununu ja konservatiivse miljardäri Charles Kochi toetust.

DeSantis on aga panustanud eeskätt Iowale, kus ta kulutab palju aega ja kampaaniaraha. Samuti sai Florida kuberner osariigis mõjukate isikute toetust, kelle seas on Iowa kuberner Kim Reynolds ja religioosne aktivist Bob Vander Plaats. Samas on DeSantise kampaaniat saatnud skandaalid, mille tagajärjel lahkus tema kampaaniast ja toetusühendusest mitu mõjukat liiget.

Kuigi Halley ja Desantis loodavad üllatavalt heale tulemusele, ei pea nende Iowa võidušansse paljud analüütikud kuigi kõrgeteks.

"Teistel kandidaatidel on aina vähem aega, ning ei paista, et Iowa elanikud kavatseks oma meelt jaanuaris muuta," ütles arvamusküsitluse läbiviinud politoloog Dave Peterson.

Trumpi vastased väidavad, et küsitlused hindavad tema toetust üle ning valijad tasustavad poliitikuid, kes on veetnud osariigis Trumpist oluliselt rohkem aega.

Nii külastas Trump Iowat eelmise nädala teisipäeval ainult mitmeks tunniks ning lahkus pärast ühe kampaaniaürituse läbiviimist Waterloo linnas. Samal ajal külastas DeSantis praeguseks kõik Iowa 99 maakonda ning Haley viis läbi nelja päevaga 10 kampaaniaüritust erinevates osariigi paikades. Mõlemad kandidaadid väidavad, et nende kampaaniaüritustest võtab osa aina rohkem inimesi.

Ka Trump on hakanud oma edumaad pisendama juhtimaks meedia ootusi.

"Me juhime 30 kuni 40 [protsendi]punktiga, kuid peame võitma, võitma isegi suurema edumaaga. Sest teate, mis juhtub, kui ma võidame väiksema edumaaga? Nemad kohe ütlevad, et ta on teinud alla ootuste tulemuse, sest nad on libauudised!" ütles Trump toetajatele Waterloos.

Kuigi DeSantis ise väidab, et ta suudab Iowas võita, siis isegi tema toetajad arvavad, et parim, mis realistlikult juhtuda saab, on lihtsalt üle ootuste hea teise koha saamine.

"Ma arvan, et Iowa üllatab inimesi. Trump võidab, kuid mitte nii suurelt kui küsitlused näitavad," ütles DeSantist toetav endine Iowa saadik esindajatekojas Greg Ganske.

Vabariiklaste eelvalmiste võitja läheb vastamisi demokraadist USA presidendi Joe Bideniga järgmise aasta novembris toimuvatel presidendivalimistel.