Inspektsioon: haiglakoridoris patsiente jälgiv valvekaamera on ebaseaduslik

Inspektsiooni peadirektor Pille Lehis tõi kirjas välja, et isikuandmete kaitse üldmääruse järgi on inimese terviseandmeteks tema füüsilise ja vaimse tervisega seotud isikuandmed, sealhulgas ka sellised andmed, mis puudutavad talle tervishoiuteenuste osutamist. Teisisõnu, kui inimene käib arsti juures ja jääb haiglakoridoris kaamera vaatevälja, viitab see üldjuhul tema tervisele ja seega töödeldakse tema eriliigilisi isikuandmeid.

Samuti on osa sotsiaalhoolekandeteenuseid pakkuvaid asutusi sellised, mis tegelevad peamiselt psüühilise erivajadusega inimestega ja seega tähendab valvekaamera olemasolu sealgi klientide terviseandmete töötlemist.

Inspektsioon rõhutas, et igasuguseks isikuandmete töötlemiseks on tarvis õiguslikku alust ehk näiteks seadust, isiku nõusolekut, õigustatud huvi või muud sellist.

Tervishoiu- või sotsiaalhoolekandevaldkonnas saaks jälgimisseadmeid kasutada juhul, kui jälgitavad oleksid andnud selgesõnalise nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks mingitel konkreetsetel eesmärkidel. Aga isegi kui see nõusolek oleks olemas, jääks inimestele õigus see igal hetkel tagasi võtta ja seega puudub inspektsiooni hinnangul edasiseks andmete töötlemiseks ikkagi õiguslik alus.

"Samuti võib jälgimisseadmestiku kasutamiseks nõusoleku küsimisel tekkida olukord, mil kõik raviasutuse külastajad või sotsiaalhoolekandeteenust pakkuvas asutuses viibivad kliendid ei tarvitse nõusolekut anda. See aga tähendab, et kui kõigi külastajate/klientide nõusolekut ei ole, siis ei saa raviasutustes ega ka sotsiaalhoolekandeteenust pakkuvates asutustes nõusoleku alusel valvekaameraid kasutada," tõdes Lehis.

Teine võimalus valvekaameraid kasutada oleks andmekaitse inspektsiooni hinnangul juhul, kui see oleks vajalik ennetava meditsiini või töömeditsiiniga seotud põhjustel, töötaja töövõime hindamiseks, diagnoosi panemiseks, tervishoiuteenuste või sotsiaalhoolekande või ravi võimaldamiseks või tervishoiuteenuste korraldamiseks, kuid õigus selleks isikuandmeid töödelda peaks tulenema siseriiklikust õigusest.

Lehis tõi välja, et olukord, kus valvekaamerate kasutamist seaduse tasandil reguleeritakse, ei ole uus, sest näiteks põhikooli- ja gümnaasiumiseadus annab õppeasutustele õiguse kooli territooriumil selliseid seadmeid kasutada.

Inspektsioon tegi seetõttu sotsiaalministeeriumile ettepaneku, et ka tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutusi puudutavaid õigusakte peaks täiendama, nii et jälgimisseadmete kasutamine seal seadusega kooskõlla viia.