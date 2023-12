Kiviselg: Vene Musta mere laevastiku Aasovi merele surumine on suur saavutus

Kiviselg ütles, et viimase pooleteise nädala jooksul pole rindel olulisi muutusi toimunud.

"Vene Föderatsioon on jätkuvalt üritanud survestada Ukraina poolt ja võib-olla on kõige nähtavam sündmus maismaal Marjinka asula vallutamine eelmise nädala lõpus, kust ukrainlased tõmbasid oma üksused välja. Muus osas rindel suuri muutusi pole toimunud," rääkis ta.

Ukraina ründas öösel vastu teisipäeva Feodossija sadamas Vene laeva Novotšerkassk, kus oli väidetavalt laskemoona ja droone. Kiviselg tuletas meelde, et Ukraina on varem ka Krimmi poolsaarel viinud läbi edukaid rünnakuid.

"Selge see, et selline rünnak eeldab väga head planeerimist, arusaama, kus on Vene Föderatsiooni õhutõrjevahendid," rääkis Kiviselg. "See eeldab head eeltööd ja mitme olukorra kokkulangemist."

Kiviselg märkis, et üks Ukraina suurimaid saavutusi sel aastal on Venemaa Musta mere laevastiku surumine Musta mere idaossa või Aasovi merele.

"Kindlasti see rünnak jällegi võimendab seda survet Vene Föderatsioonile, et nad oma üksused Krimmi poolsaarelt võimalikult kaugele viiksid. Samuti nad ei saa kasutada Krimmis olevaid sadamaid, mis on oma vastuvõtuvõimekuselt sobilikud ja efektiivsed sadamad, töötavad kiiresti. Nüüd tuleb viia üksused kaugemale, näiteks Novorossija sadamasse, mis on Vene Föderatsiooni territooriumil, mitte okupeeritud territooriumitel," rääkis Kiviselg.

Avdijivka kandis peavad Ukraina väed vastu oma rajatud kaitsepositsioonidel. Vene väed üritavad aga kotisuud kinni tõmmata, mis neil ei ole viimastel nädalatel õnnestunud.

"Praegu on seal loodenurgast kuus kilomeetrit kotisuu lahti ja ukrainlastel on võimalik üksusi sealt täiendada," ütles Kiviselg.

Kiviselg märkis, et kui Ukraina väejuhatus näeb, et on piisavalt kulutanud Vene üksusi ja kaitset hoida seal pole mõistlik, siis ka korraldus vägede sealt eemaldamiseks antakse.

"Praegu on nad täitnud hästi seda ülesannet, kurnanud Vene üksusi ja kulutanud väga palju elavjõudu," ütles Kiviselg.

Ukraina täiendava mobiliseerimiskavatsuse kohta ütles Kiviselg, et mobilisatsioon viiakse läbi olukorras, kus on vaja tuua rindele muutust, et olla valmis pealetungioperatsiooniks või anda puhkust neile, kes on rindel. Arvuline osakaal oleneb mobilisatsiooni eesmärkidest.