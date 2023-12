Ligi Ansipi kriitikast: vaiksel ajal tahaks rahu saada

Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi tunnistas ERR-ile antud kommentaaris, et valitsus ei ole suutnud teha rahvale selgeks oma suuri eesmärke, ent alternatiiv on riiki halvav EKRE. Eurosaadik Andrus Ansipi kriitikat peaminister Kaja Kallase pihta ta heaks ei kiida.

Endine pikaaegne peaminister ja Reformierakonda juhtinud Andrus Ansip ütles Vikerraadiole antud intervjuus, et Reformierakonnas tuleb muuta poliitika tegemise sisu ja viisi ning erakonnale tuleb peaminister Kaja Kallase asemele leida uus juht. Ansip ütles ka seda, et valitsuse vähene toetus on julgeolekurisk.

"Vaba maa. Aga see ei tähenda, et see meeldiv oleks. Vaiksel ajal sellised ütlemised kõlavad eriti kõvasti, aga tegelikult tahaks sellel ajal hoopis rahu saada ja mitte klaarida mingisuguseid suhteid. Igas organisatsioonis selline avalik klaarimine mõjub pigem halvasti," kommenteeris Ligi.

Ligi sõnul on persoonide usaldusväärsus oluline, aga ta märkis, et ta ei näe mingit võitu selles, et persoonide tasemel käib omavaheline materdamine.

"Eks me omavahel asju räägime. Mina küll ei osale selles, et persoonidele avalikult hoope anda," lausus Ligi.

"Andrus Ansipi meeskonda ma kunagi kuulusin. Ma arvan, et see oli tugevam meeskond kui järgmised valitsused on olnud, aga see ei tähenda, et me peaksime kogu aeg osutama nendele isiku seostele. Peaasi, et Eesti rahvas saaks aru, millist riiki ta on pidanud," lisas Ligi.

Ligi tõdes, et valitsuskoalitsioonil ei ole õnnestunud riigi suurte eesmärkide ja valitsuse otsuste rahvale selgitamine.

"Kui valitsus tõesti ei suuda selgeks teha, mis on alternatiiv ja millega ta täpselt tegeleb ja mis on need valitsemise probleemid, siis see on kahtlemata probleem. Ja see alternatiiv on julgeolekuoht, sest suurim opositsioonipartei on ju tegelikult lammutamas riigi põhiseaduslikku arhitektuuri," ütles Ligi.

"See, et parlament on blokeeritud, et ähvardatakse kohut, need on sellised fundamentaalsed asjad, mida seni erakonnad üldiselt endale ei lubanud. Praegu aasta otsa tegelikult parlament ei ole töötanud. See ei ole naljaasi. Sellega on kaasa läinud ka teised opositsioonierakonnad. Urmas Reinsalu on tõenäoliselt kogu selle asja arhitekt ja mingit hukkamõistu sellele asjale ei tule. See tunne, et riik peab toimima, ei ole praegu domineeriv. See on väga suur probleem," rääkis Ligi.

Ligi nentis, et kui valitsus, kes püüab hoida üleval põhiseaduslikku korda ja hoida riiki toimimas, on nii madala reitinguga, siis see on väga suur probleem.