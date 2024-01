Tsahkna: kui tahta kiitust, tuleb töötada tsirkuses, mitte poliitikas

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles hiljuti Maalehele antud intervjuus, et tema tagasiastumine ei muudaks midagi ning Euroopa Parlamenti kandideerida või Euroopa Komisjoni siirduda ta ei kavatse, kuna soovib olla nii kaua peaminister, et saaks ka "torti jagada", mitte üksnes kriisidega tegeleda.

Välisminister Margus Tsahkna ütles selle peale Vikerraadio saates "Reporteritund", et poliitikas kiita ei saa.

"Olla selle mõttega poliitikas, et saada kiita, siis see on vale koht. Siis peaks minema tööle tsirkusesse või kuskile estraadilavale – see on see koht, kus saab kiita, kui sa oled osav. Poliitikud kahjuks saavad kiita, kui nad ise seda enam ei kuula. Ma olen käinud kahjuks päris mitmete poliitikute matustel ja siis kõik, ka konkurendid räägivad, kui suured riigimehed või riiginaised nad olid. Kahjuks on see selle elukutsega seotud teema. Kui sa tuled poliitikasse ja tahad kiitust saada, siis päris kindlasti sa seda ei saa," kommenteeris Tsahkna.

Nii Tsahkna kui ka sotsiaaldemokraatide esimehe, siseminister Lauri Läänemetsa sõnul ei sõltu nende erakonna tegevus valitsuses sellest, kes on valitsusjuht. Tsahkna sõnul on temal ja Läänemetsal keeruline kommenteerida, kas Kallas jätkab ametist või soovib minna Euroopa Parlamenti või Komisjoni, vaid see on küsimus Reformierakonnale.

"Vastab tõele, et täna hommikul me peaministriga ka sel teemal rääkisime, ta kinnitas, et tal selline plaan on, et ei kavatse praegu kuskile minna ja kavatseb peaminister olla," sõnas Läänemets.

"Sotsiaaldemokraatide missioon Eestis ja valitsuses ei sõltu sellest, kas peaministri nimi on üks või teine, vaid sotsiaaldemokraadid on selles valitsuses, et pakkuda tasakaalu kahele paremerakonnale. Ja kui me lihtsalt ühe või teise isiku pärast ja loogikast teeksime otsuseid, siis ma arvan, et me teeksime karuteene nii enda valijatele kui ka Eesti ühiskonnale. Me seda tasakaalu peaksime ühel või teisel juhul ikkagi väga oluliseks ja selle hoidmist ja ühiskonna nägemuse eest seismist, et me ei lase ennast mõjutada nendel isikutel," lisas ta.

"Loomulikult otsustamisel, sellel, kuidas ühiskond võtab valitsuse ühte või teist otsust, kui tõsiselt või pahaselt, sellel kõigel mõju on ja sellest me saame aru. Aga ma arvan, et veel suurem patt oleks täna pakkida pillid kotti ja öelda, et meile üks või teine inimene ei sobi ja see, et sotsid lubasid seista inimeste palkade kasvu eest, maapiirkondade arengu eest, selle eest, et ühistransport läheb paremaks, sellega me rohkem ei tegele sellepärast, et on olemas üks inimene. See oleks hästi väiklane."

Tsahkna on Läänemetsaga samal arvamusel. "Küsimus on, milleks Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid mandaadi said – nendeks suurteks reformideks, milles me oleme kokku leppinud ja ka algatanud. Kuni me neid asju saame teha, kuni valitsus on adekvaatne hindama, millises majandustsüklis, kriisis me oleme ja me oleme võimelised langetama, ka arvatavasti ebapopulaarseid otsuseid, seni Eesti 200 selles valitsuses on. Me ei lähtu ühe isiku nimest, on ta Kaja Kallas või keegi teine. Vaid kui see valitsus meeskonnana töötab, kannab vastutust ja suudab otsustada, siis see on see, milleks meie saime mandaadi tulla uue erakonnana Eesti poliitikasse," rääkis Tsahkna.