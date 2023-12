Reformierakonna juhatuse liikmed jagunevad Ansipi kriitika suhtes kahte leeri

Endine pikaaegne peaminister ja Reformierakonna esimees Andrus Ansip ütles neljapäeva hommikul Vikerraadiole antud intervjuus, et Reformierakonnas tuleb muuta poliitika tegemise sisu ja viisi ning erakonnale tuleb peaminister Kaja Kallase asemele leida uus juht. Ansip ütles ka seda, et valitsuse vähene toetus on julgeolekurisk.

Reformierakonna aseesimees ja endine mitmekordne minister Maris Lauri ütles neljapäeval ERR-ile, et erakonnal olnud raskusi oma ideede ja otsuste selgitamisega. "Ta peegeldab päris paljude erakonna liikmete ja erakonna toetajate tundeid ja meeleolusid. Nii et selles mõttes, eks ta on selline signaal. Nii pikaaegse poliitiku sõnu tuleb kuulata. Kuidas selle sõnumiga edasi minnakse,

on edasi arutelu koht," vastas Lauri.

Laanet: Ansipit ei saa kriitika eest hukka mõista

Justiitsminister ja Reformierakonna juhatuse liige Kalle Laanet ütles, et tema ei saa eurosaadik Andrus Ansipit Kaja Kallasele tehtud kriitika eest hukka mõista. Ta nõustus ka Maris Lauriga, kes ütles, et Ansipi kriitika peegeldab paljude erakonna liikmete arvamust.

"Ma saan olla Maris Lauri seisukohaga päri. Kindlasti see peegeldab sellise suure erakonna nagu Reformierakonna erinevate inimeste arvamust ja tunnetust. Erakond on ju suur ja seal ongi väga palju eriarvamusi. Ja mis on absoluutselt mõistlik, on avatud erakond, inimestel ongi väga erinevad arvamused," ütles Laanet ERR-ile.

"Eks me peame vaatama ka, millise isikuga on tegemist. Andrus Ansip on olnud üheksa aastat Eesti Vabariigi peaminister ja sama kaua ka Reformierakonna esimees. Kindlasti on temale ka natuke rohkem lubatud kui tavapärasele Reformierakonna liikmele. Ja teades Andrus Ansipit, siis ta on olnud kogu aeg suhteliselt terava ütlemisega. Nii, et mina ei saa küll hukka mõista teda selles osas," kommenteeris Laanet.

Kalle Laanet. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Pevkur: oponendid teevad laitmist piisavalt, omad ei peaks seda tegema

Kaitseminister ja erakonna aseesimees Hanno Pevkur oleks lootnud, et erakond oma sisetülid kõigepealt omakeskis ära klaarib.

"Üldiselt on ikka nii, et kui on sisemised tülid või sisemised ütlemised, siis see kunagi erakonnale head ei tee. Tegelikult sellised ütlemised peaks ikkagi omakeskis kõigepealt läbi vaidlema ja siis saab erakond ka sellest tugevamana välja tulla," kommenteeris Pevkur.

"Küllap oponendid teevad seda laitmise tööd piisavalt selleks, et omad ei peaks seda tegema," lisas Pevkur.

Pevkuri sõnul ei ole kellegi jaoks üllatus, et erakonnal on keerulised ajad. "Reiting ei ole ju niisama seal 16-17 protsendi peal. Erakond koguneb uue aasta alguses ja siis me arutame strateegilisi vaateid, kuidas liikuda edasi ja kuidas tugevamana minna europarlamendi valimistele, kohalikele valimistele ja lõpuks riigikogu valimistele," sõnas Pevkur.

Kaitseminister Hanno Pevkur. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

ERR küsis Pevkurilt, kas ta nõustub Ansipi seisukohaga, et nõrga reitinguga valitsus on julgeolekurisk.

"Ma siin julgeolekuriski küll ei näe. Julgeolekuolukorda ikkagi mõjutavad oluliselt teised tegurid. Siin ma Eesti julgeolekuolukorda ja erakonna reitingut kuidagi kokku siduda ei pea kindlasti mõistlikuks," vastas Pevkur.

Keldo: raskel ajal vajaks erakond tuge

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimehe Erkki Keldo sõnul erakonnas võimuvõitlust ei toimu. "Ma ei oskaks öelda, et toimub. Kahjuks on Andrus varasemalt ka Kaja avalikult kritiseerinud, see midagi uut ei ole," ütles Keldo.

"Mis mind kõige rohkem kummastab on see, et kui on päris siiras soov, siis seda saaks erakonnas sees rääkida. Meil on just valitud uus juhatus, see on ka mõned korrad kogunenud. Europarlamendi saadikud ja riigikogu liikmed on alati juhatusse oodatud. Ja paljud nendest, kes ise ei ole juhatuse liikmed seal ka käivad ja osalevad. Just oli ka erakonna volikogu, kus me arutasime riigikogus toimuvat ja valitsuse tegevusplaani. Andrus oli seal volikogul kohal, ühtegi küsimust ei küsinud, ühtegi konkreetset etteheidet tol hetkel ei teinud. Kui on päriselt mure, siis selliseid asju tulekski erakonna sees rääkida, mitte meedia vahendusel," rääkis Keldo.

Keldo ei osanud arvata, mis tema hinnangul on Ansipi kriitika taga. "On tõesti spekuleeritud, et Euroopa Parlamendi valimised on tulemas, et sellega enda kandepinda laiemaks teha. Aga ma ei taha spekuleerida ega teise inimese eest arvata. Aga minu arvates on aus vastus, et kui päriselt midagi tahetakse teha, siis need kohad erakonnas on olemas, kus seda kriitikat jagada," lausus ta.

ERR küsis, Keldolt, kes on ka Reformierakonna eurovalimiste nimekirja toimkonna liige, kas Andrus Ansip ja Kaja Kallas mahuks koos Reformierakonna Euroopa Parlamendi valimiste nimekirja.

"Sellist arutelu pole isegi olnud, et nad koos kuskil kandideeriks. Minu teada Kaja ei ole soovi avaldanud ega mõelnudki Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimisele," vastas Keldo.

Keldo ütles, et praktika on olnud see, et istuv peaminister ei ole kandideerinud europarlamendi valimistel.

Keldot paneb kurvastama, et kriitikat tuleb tihti siis kui erakonnal on rasked ajad. "Millegipärast tuleb see kriitika just siis kui erakond tervikuna vajaks tuge oma tegevuste selgitamistel ja plaanide lahti rääkimisel. Pigem võiks keerulistel aegadel erakond ühte hoida, mitte avalikult omavahel kaklema minna," sõnas Keldo.

Keldo sõnul on Andrus Ansipi sõnal kindlasti rohkem kaalu kui erakonna tavaliikmel ning selline avalik kriitika erakonnale kasu kindlasti ei too.

"Ma olen kindlasti seda meelt, et konstruktiivset kriitikat tulebki teha, tuleb omavahel ausalt arutada, kuidas saaks paremini. Aga et lihtsalt öelda, et üks või teine asi on halvasti, pakkumata ka lahendusi, see meid erakonnana kuidagi edasi ei vii. Kellelegi ei meeldi kui erakond või perekond omavahel kraakleb," ütles Keldo.

Erkki Keldo Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kuusalu valla volikogu liige Maarja Metstak, kes on uus nägu Reformierakonna juhatuses, ütles, et Kaja Kallas on erakonna esimeheks uuesti alles äsja valitud ja seetõttu tulla praegu kriitikaga tema suunal ei tundu päris õige.

"Minu meelest ei ole selles midagi eriskummalist, et Ansip oma kriitikat avaldab, ta on seda ka varasemalt mitmel korral teinud. Ja erakonnas on ju pidevalt arutelu erinevate teemade üle. See iseenesest ei ole probleem. Aga võib-olla siiski oleks mõistlikum neid arutelusid pidada erakonna sees, mitte meedia vahendusel," kommenteeris Metstak.

Samas tõdes Metstak, et kui inimestelt tuleb vastukaja, et sõnumid ei ole piisavalt arusaadavad, siis selle teadvustamine aitab kindlasti arengule kaasa.

Sõerd: Ansipi seisukohad ei tee erakonnale halba

Riigikogu liige Aivar Sõerd ütles, et kindlasti on erakonnas neid, kes jagavad Andrus Ansipi seisukohti ning tema kriitikat saab pidada konstruktiivseks.

"Ma arvan, et Andrus Ansipi sirgjoonelised seisukohad ei tee erakonnale halba. Tema seisukohad on tuntud oma sirgjoonelisuse poolest. Kindlasti on nendel kaalu," lausus Sõerd.

Kaja Kallase esimeses valitsuses ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister olnud Andres Sutt arvas, et kriitikat tuleb eelkõige teha erakonnas sees, mitte avalikult. "Ma arvan, et neid arutelusid on kindlasti hea pidada kõigepealt erakonna sees. Erakonna juhi me ju äsja alles valisime," ütles ta.

Riisalo: Ansipi personaalküsimus ei peaks olema juhatuse teema

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo rõhutas, et järgmise nädala reedel koguneb Reformierakonna juhatus, aga Ansipi kriitika teema seal domineerima ei hakka.

"Ma arvan, et me saame siis mõtteid vahetada. Aga ma siiralt arvan, et Andrus Ansipi väljaöeldule juhatus otseselt ei keskendu. Me keskendume ikkagi tulevikku vaatavalt teemadele, millega on vaja tegeleda, seda nii Eesti enda jaoks, rääkides majandusest, inimeste toimetulekust ja kindlasti ka Ukraina sõja kontekstis. Aga teisalt ka erakonna enda arengutest. Ma olen seda meelt, et Ansipi personaalküsimust seal ei arutata," rääkis Riisalo.

Signe Riisalo. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Riigikogu väliskomisjoni juht Marko Mihkelson hoidus praegu teema avalikult kommenteerimisest. "Ma hetkel ei tahaks sellel teemal rääkida. Ma arutaks neid asju erakonna sees," ütles ta.

Eurosaadik Urmas Paet ei soovinud ERR-ile sel teemal samuti arvamust avaldada, öeldes vaid, et "aitab sellest saagimisest vaiksel ajal".

Vaikset aega väärtustab ka Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi, kes Ansipi kriitikat heaks ei kiida.

"Vaba maa. Aga see ei tähenda, et see meeldiv oleks. Vaiksel ajal sellised ütlemised kõlavad eriti kõvasti, aga tegelikult tahaks sellel ajal hoopis rahu saada ja mitte klaarida mingisuguseid suhteid. Igas organisatsioonis selline avalik klaarimine mõjub pigem halvasti," kommenteeris Ligi neljapäeval.

ERR üritas reedel saada kommentaari samuti juhatusse kuuluvatelt Irina Talvistelt, Kristen Michalilt, Urmas Klaasilt ja Urmas Kruuselt, ent ei õnnestunud neid tabada või ei soovinud nad kommenteerida.