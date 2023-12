Varssavi: Vene rakett läbis Poola õhuruumi

Poola teatas reedel, et tema õhuruumi lendas Ukrainast objekt, mida ei suudetud tuvastada, kuid relvajõudude arvates võib juhtum olla seotud Venemaa ulatusliku õhurünnakuga Ukrainale. Poola sõjavägi teatas hiljem, et riigi õhuruumi läbis reedel Vene rakett, mis sisenes Ukrainast ja lendas sinna tagasi.

"Kõik viitab sellele, et Poole õhuruumi sisenes Vene rakett. See ka väljus meie õhuruumist," ütles Poola relvajõudude kindralstaabi ülem kindral Wiesław Kukuła ajakirjanikele.

"Meil on enda ja liitlaste radari kinnitus," lisas ta.

Poola sõjaväe operatsiooniülem Maciej Klisz märkis omakorda, et rakett viibis Poola õhuruumis kolm minutit.

"Me saatsime oma jõud, hävituslennukid, seda tabama ja vajaduse korral alla tulistama, kuid (lennu) kestvus ja lennuteekond muutsid selle võimatuks ja võimaldasid raketil Poola alalt lahkuda," ütles ta.

Armee teatel otsiti läbi ka piirkond, kus raketi signaal kadus.

Poola president Andrzej Duda arutas vahejuhtumit NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et NATO jälgib olukorda Poolas. Stoltenberg ütles, et vestles Poola presidendiga ning kinnitas, et NATO on oma liitlasega solidaarne.

"Objekt saabus Ukraina piirilt," ütles varem relvajõudude operatiivväejuhatuse pressiesindaja kolonel Jacek Goryszewski uudistekanalile TVN24.

"Ukraina territooriumil oli öösel äge tulistamine, see intsident võib olla sellega seotud," ütles Goryszewski.

Õhuruumi rikkumine leidis aset piirilinna Zamośći lähedal, ütles Goryszewski.

Mullu 22. novembril kukkus Ukraina piirist kuue kilomeetri kaugusele Poola Przewodówi külla Ukraina rakett ja kaks inimest sai surma.

Rakett lendas Venemaa ägeda õhurünnaku ajal ja seetõttu arvati alguses, et see on Vene rakett, mis võinuks tähendada NATO sõtta tõmbamist. Hiljem tehti aga kindlaks, et tegu oli Ukraina õhutõrjeraketiga.