Kuressaare joogivett hakati kloori asemel ultraviolettkiirgusega puhastama

Kaks olulist nupuvajutust tehti Unimäe veetöötlusjaamas, mis varustab Kuressaaret tarbeveega. Esmalt lülitati tööle kolmekilovatine ultraviolettlamp ja seejäres tehti lülitus teises toas, kus pidevalt tilgutati joogivette kloori.

Nüüdsest peaks Kuressaare joogivesi olema taas kloori lõhnast ja maitsest vaba.

"Ultraviolettvalgus nii-öelda tapab maha kõik bakterid, mis vees võivad olla. Sarnased lambid, küll väiksemad, on meil kasutuses mitmes väiksemas veejaamas juba aastakümneid ja töötavad efektiivselt," ütles Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Ain Saaremäel.

Sügisel tekkinud põhjavee reostumisele on leitud nüüd küll lõhna ja maitsevaba lahendus, aga see, mis põhjustas kevadel suurt haigestumist kaasa toonud joogivee reostuse Kuressaares, pole siiani selge. Saaremaa valla poolt sügisel läbi viidud ekspertiisihange reostuse põhjuste teadasaamiseks ebaõnnestus, aga vald soovib ikkagi reostuse tekkepõhjuse välja selgitada ja korraldab uue hanke ekspertide leidmiseks. Tulemusi peaks aga ehk ootama alles poole aasta pärast.

"Täna on vald selgelt seisukohal, et mingisugune selgus tuleb saada ja sellele asjale tuleb lõpp leida. Loodetavasti umbes kuu ajaga oleme saanud leida endale pakkuja, kes ekspertiisi läbi viib. Arvata võib, et enne poolt aastat me lõplikku tulemust kindlasti ei näe," lausus Saaremaa abivallavanem Liis Lepik.

Kuressaare Veevärk kinnitas, et veetöötlusjaama jõudev põhjavesi on küll juba paar nädalat olnud puhas, aga igaks juhuks jääb ultraviolettlamp toru sisse alatiseks põlema, et võimalikke baktereid hävitada.