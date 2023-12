Toidukaupade hinnad muutuvad poodides valdavalt 2. jaanuarist

Aasta algusest muutuvad hinnad käibemaksu tõusu tõttu. Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson ütles, et muudatused puudutavad mõnda tuhandet toodet. Hinnapäkapikud on uute siltide kirjutamisega ametis juba praegu.

"Päkapikud on hinnamuudatused programmis suuremalt jaolt teinud, aga nende jõustumine jääb jaanuari 2024. Võib-olla kõige suurem kogus muudatusi on aasta esimesed kampaaniad, mis on mõnevõrra teistsuguste hindadega," lausus Anderson.

"Esimesed muudatused on juba jõudnud hindadesse tööstuskaupadel, mis on vähem hinnatundlikud. Aga kõik toidukaubad jäävad uude aastasse, nii et esimesi muudatusi kauplustes näeb 2. jaanuarist," ütles Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson.

Kui palju hinnad 2. jaanuariks keskmiselt tõusevad, kaupmehed praegu öelda ei tihka.

"Sellist keskmist muudatust on väga raske öelda. Eesti kaubandusturg on väga konkurentsitihe. See reguleerib seda, kui palju üldse on võimalik tõsta – kas jõuab kahe protsendini või jääb kohati alla," nentis Anderson.

Ostjal on põhjust uuel aastal hinnasilte hoolikalt vaadata. Igas olulises tootegrupis on ka üksikuid tooteid või eripakkumised, mille puhul hinnad uuel aastal ei muutu. Selle võrra jälle tõuseb teiste toodete hind rohkem.

"Näitena võin välja tuua kilepiima, kilekotid, mõne populaarsema leiva-saia ja muu piimatoote. Keskmiselt 1,7 protsenti hinnamuudatus kõikidele toodetele teoks ei saa, sestap mõne toote muutus mõnevõrra suurem," lausus Anderson.

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ütles, et Eesti inimesed tarbivad enamuse oma sissetulekust ega suuda säästa.

"Inimesed jäävad selle 1,7 protsendi võrra vaesemaks. Ja nende palga ostujõud langeb. Ja eks sealt tuleb surve palgatõusuks. Ja kui palgad hakkavad tõusma, siis seeläbi võib olla ka teine ring hinnatõusuks," märkis Uusküla.

1. jaanuarist tõuseb viie protsendi võrra ka alkoholiaktsiis ja pandiringluse tasu joogitootjatele. Seetõttu lisandub aktsiisitoodetele lisaks käibemaksule ka tootjapoolne hinnatõus