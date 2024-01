Inimesed annetasid Ukrainale aasta lõpus viis korda vähem kui aasta alguses

Eeskätt annetati suurematele Ukraina abiorganisatsioonidele raha aasta esimestel kuudel. Kui esimesel kolmel kuul annetati kuuele suuremale abiorganisatsioonile ligi 1 790 000 eurot, siis viimasel kolmel kuul juba ligi viis korda vähem, 320 000 eurot.

Organisatsioonide annetused on välja toodud seisuga 27. detsember. Mondol teave detsembrikuu annetuste kohta uudise ilmumise ajaks puudus.

Kõige rohkem annetusi, 1 266 713 eurot kogus Päästeliit. Sellest põhiosa, ligi 1 100 000 eurot moodustas Kristjan Rahu, Priit Koidu ja Valdur Laidi juhitud valdusettevõtte UG Investmentsi demineerimisrobot MV-4. Kui see suurannetus välja jätta, kogus Päästeliit 101 000 eurot.

Üle miljoni euro annetusi kogus aasta peale ka Slava Ukraini. Slava Ukraini oli eranditult kõige populaarsem annetusorganisatsioon just enne Johanna-Maria Lehtme ümber lahvatanud annetusskandaali. Kui veel märtsis kogus organisatsioon annetusi 342 293 eurot, siis aprillis 52 569 ja mais vaid 18 453. Aasta viimasel kolmel kuul kogus organisatsioon annetusi keskmiselt 5760 eurot.

Vabale Ukrainale annetati eelmisel aastal Ukraina tarbeks 297 924 eurot, Toeta Ukrainale 132 837 eurot, Punasele Ristile 211 795 eurot ja Pagulasabile 101 073 eurot. Mondole annetati jaanuarist novembrini 367 227 eurot.

Punasele Ristile tehtud annetustest ligi poole moodustas puu- ja köögiviljade hulgimüügiga tegeleva Karlskroona 100 000 eurone annetus aprillis. Ettevõtte raha läks Ukraina haiglate ja rehabilitatsioonikeskuste töökorras hoidmiseks.

Eesti Punase Risti kommunikatsioonijuht Liis Ehrminger ütles, et lisaks Karlskroonale olid suuremad annetajad ka Selver (34 893 eurot), JetGas OÜ (10 000 eurot) ja VPI International OÜ (10 000 eurot).

Slava Ukrainil on uus meeskond, struktuur ja fookus

Juuli alguses Marika Priskelt Slava Ukraini juhtimise üle võtnud Anu Viltropi sõnul on organisatsioon praeguseks läbinud puhastuskuuri. Kogu meeskond on uus, organisatsioonil on kokku lepitud kindlad tööprotseduurid, kodulehel on välja toodud üksikasjalik ülevaade organisatsiooni tuludest ja kuludest ning novembri lõpus liituti ka annetuste kogumise hea tavaga.

Viltrop ütles, et praegu käivad läbirääkimised kunagiste suurannetajatega, et nood uuesti organisatsiooni kaudu Ukrainale raha annetaks. Nii näiteks on Vanalinna Rotary klubi otsustanud juba Slava Ukrainit uuesti toetama hakata.

"Mul ei ole mingisugust ootust, soovi ega ka võimalust, et Slava Ukraini saab täpselt selliseks, nagu ta oli täiemahulise agressiooni alguses. Seda seetõttu, et keskkond on muutunud – inimeste tunne Ukrainale annetada ei ole enam see sama. Teiseks on muutunud ka meeskond, meeskond annab hästi palju organisatsioonile näo," ütles Viltrop.

Johanna-Maria Lehtmega Viltrop poole aasta jooksul suhelnud ei ole.

"Kui ma Slava Ukrainisse tulin juuli alguses, siis oli majandusaasta aruande finantsosa koos, aga sisuosa ei olnud veel koos. Mul oli seal väga palju küsimusi Lehtmele ja ma kirjutasin talle sellega seoses, aga ma ei ole ühtegi vastust saanud," rääkis Viltrop.

Viltropi sõnul on Slava Ukraini kitsendanud oma fookust ning keskendab nüüd gerilja-kiirabide ehk evakuatsiooniautode soetamisele Ukraina sõjaväele. Viimase poole aasta jooksul on üksuste jaoks valmis ehitatud 19 geriljakiirabi, järgmisel aastal soovitakse ehitada täiendavalt 20 kiirabi ja 10 ATV-d kogusummas ligi 290 000 eurot.

Suurimateks abiorganisatsioonideks on kasvanud Mondo ja Vaba Ukraina

Kui aasta algul annetati kõige rohkem raha Slava Ukrainile, siis sügiskuudel kogus kõige rohkem raha, ligi 100 000 eurot, Mondo. Siin arvestuses ei ole detsembrit, mille kohta Mondol teave veel puudub.

Mondo kommunikatsioonijuht Kelli Eek tõi välja, et Mondo taastas 2023. aastal 11 kodu Kiievi, Mõkolajivi ja Hersoni oblastites ning renoveeris Hmelnõtskõi oblastis majutuskeskuse, mis pakub turvalist paika 35 sisepõgenikule. Ühtlasi näiteks said Hersoni üleujutuste tagajärgede leevendamiseks 400 piirkonna peret hügieenipaki.

MTÜ Toeta Ukrainat juhatuse esimees Ants Erm ütles, et nende organisatsioon kogus 2023. aastal üle 120 000 euro ning eelmise aasta algusest on Ukrainasse tehtud kokku 33 abireisi.

"Lõppeva aasta 18 abireisiga oleme viinud Ukrainasse üle 30 tonni taktikalist, meditsiini-, humanitaar- ja toiduabi. Sealhulgas üle 40 sõiduki, killuveste, droone, öövaatlusseadmeid, aga ka kaheksa kärutäit rehve ja üle kahe tonni humanitaarabi Harkivi Eesti seltsile jagamiseks vabastatud Ida-Ukraina aladel (Harkivi, Sumõ, Donetski ja Luhanski oblastites)," tegi Erm ülevaate.

Jekaterina Kalinitseva Eesti Pagulasabist ütles, et Pagulasabi rahastus Ukrainale tuleb peamiselt institutsionaalsetelt doonoritelt nagu Euroopa Liit, USA, ÜRO või välisministeerium ning annetusraha kasutatakse muuhulgas nende tegevuste kaasrahastamiseks.

"Hetkel viime Ukrainas ellu suuremahulist rahapõhise abi programmi Harkivi, Luhanski, Donetski, Zaporižžja, Hersoni ja Mõkolajivi oblastites. Me anname abivajavatele inimestele mitmeotstarbelist rahapõhist abi (3600 UAH inimese kohta kuus), samuti rahapõhist abi tahkete kütuste soetamiseks talvel, kahjustada saanud eluasemete hädaremondiks, põllumajanduslike tegevustega alustamiseks, elusloomade eluasemete talvekindlaks muutmiseks ja loomasööda ostmiseks talvel," tõi ta näite.

Vaba Ukraina, mis kogus 2023. aastal ligi 300 000 eurot annetusi kogub raha nii meditsiini- kui tehnikatarvikute soetamiseks. Meditsiiniliste tarvetena saadetakse Ukrainasse näiteks traumakotte, kanderaame, hemostaatilisi sidemeid ja žgutte. Tehnikatarvikutest ostetakse aga 130. pataljonile näiteks akupankasid ja Starlinki adapterkaableid.