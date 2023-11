Vabatahtlikud näevad Ukrainat toetavate annetuste vähenemist

Pühapäeva hommikul vuras Harjumaalt Ukraina poole teele mobiilseks saun-pesuruumiks ümber ehitatud veok, sabas kollane mikrobuss Linda. Need toimetavad Ukrainasse sõjatsooni appi neli eesti meest, kes saunabussi ise kokku panid.

"Tegu on mobiilse pesuruumiga, mille sisetemperatuur kerkib, ma usun, 40–50 kraadini. Mehed ütlesid, et kolm minutit mehe kohta, neli dušši, tunniga võiks 80 meest läbi käia. Eesmärk on sooja saada ja puhtaks pesta ennast," lausus MTÜ Vaba Ukraina vabatahtlik Raul Leemets.

Pesubuss on täisautomaatne, mis suudab vett sisse pumbata suvalisest veekogust. Kohapeal on vaja leida vaid küttepuud ja autot tankida. Masinasse on sisse on ehitatud nii veepaagid, pesumasinad kui ka nöörid riiete kuivatamiseks. Vabatahtlikud teavad, et rindemeeste heaolu paraneb sellega märkimisväärselt.

"Varem oli selliselt, et rindele laekus korra nädalas külma veega paakauto, kus igale mehele anti kolm liitrit külma vett ja märjad salvrätikud," ütles Leemets.

Sõpruskond, kes argielus tegeleb seiklusmatkade korraldamisega, on Ukrainat vabatahtlikena aidanud juba alates 2014. aastast. Just siis loodi kaitseliidu baasil ja lahkunud kindrali Johannes Kerdi patronaažil MTÜ Vaba Ukraina, kuhu laekuvatest annetustest nad abi kokku panevad.

See on tänavu juba teine pesubuss, mille nad Ukraina sõjameestele komplekteerisid. Annetajatelt raha kogumise tempo on aga varasemaga võrreldes mõnevõrra raugenud. Üheks põhjuseks ka mitme teise rahakoguja ebaausus.

"Kas annetus jõuab sellesse kohta, kuhu on mõeldud ja täidab seda eesmärki, milleks on mõeldud. See stabiilsus, see usaldus on olnud ja Vaba Ukraina puhul ei ole sellist otsest langusekõverat olnud. Inimesed, kes toetavad, need toetavad siiani," lausus Leemets.

Ka MTÜ Toeta Ukrainat on tegutsenud juba pikalt, täpsemalt 2015. aastast. Annetuste vähenemist on tunnetanud nemadki.

"Kui vaadata seda, millist kampaaniat tehti Slava Ukrainale ja kuidas see siis kokku varises, siis peale seda jäid ka toetused vähemaks. Paaril kuul vähenesid peaaegu poole võrra. Nüüd on enam-vähem asi taastunud. Üldiselt inimesed on tublid, ikkagi annetavad vaatamata sellele, et majanduslik olukord on kehvemaks läinud ja sõda kestab pikalt, juba tekib sõjaväsimus, " nentis MTÜ Toeta Ukrainat juhatuse liige Ants Erm.

Töökojas saavad maasturid veel viimast lihvi, neljapäeval pannakse järjekordsed neli masinat Ukraina poole teele. Alates sõja algusest on neid Ukrainasse saadetud 52. Lisaks igasugust muud varustust, rehvidest magamiskottideni.

"Meie plaan on muidugi jätkata sedamoodi. Nii palju, kui meile annetatakse; nii palju, kui jaksame. Midagi ei ole teha, Ukraina peab selle sõja võitma," ütles Erm.