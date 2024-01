Justiitsministeerium lõi võlgnike registri

Justiitsministeeriumi vabakutsete talituse nõunik Aleksandr Logussov ütles ERR-ile, et registri eesmärgiks on lihtsustada täitemenetluse informatsiooni kättesaadavust ning muuta täitemenetluse osaliste jaoks läbipaistvamaks.

"Käesoleval ajal tuleb igale inimesele enda täitemenetluse tervikpildi saamiseks pöörduda mitme andmekoguja tööprogrammi poole ning see võtab aega. Selliselt ei saa inimene arusaadavalt hoida ennast oma menetlustega pidevalt kursis," sõnas ta.

Andmed jõuavad registrisse automaatselt kohtutäituritelt, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kojalt, maksuametist ja krediidiasutustest.

"Siin me pidimegi nägema vaeva selleks, et luua automaatsed ühendused kõigi nende tööprogrammide, infosüsteemide ja andmebaaside vahel, et suhtlus kõigi süsteemide vahel toimuks automaatselt ja inimene lihtsalt saaks selle suhtluse väljundit piltlikult öeldes enda arvutiekraanil näha," lausus Logussov.

Täitmisregistrist saab infot vaadata igaüks, ütles Logussov.

"Osa infost on ette nähtud rangelt võlgnikule, sissenõudjale, täitemenetluse osalisele ja osa infost on tehtav ka avalikult kättesaadavaks. Saabki ID-kaardiga ennast identifitseerides seal pärida, kas teisel isikul on täitmisele antud võlgnevust ning võlgnevuse olemasolul saab kontrollida ka seal võla

suurust ja selle jääki," rääkis Logussov.

Selliste andmete kättesaadavus võib tekitada ka probleeme. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja nõunik Jaan Lõõnik ütles eelmisel nädalal "Vikerhommikus", et täitemenetlusi puudutavate andmete kvaliteet on juba praegu puudulik, mistõttu ei tohiks neid enne korrastamist näidata kolmandatele isikutele.

"Meil on ju täitemenetlused aastast 2001 ja selle aja jooksul on meil kroonid asendatud eurodega, nüüd käibemaksu muudetakse teist korda, infosüsteemi on muudetud, andmed on tõstetud ühest süsteemist teise, mis tähendab seda, et igasuguste muudatustega tekib alati vigu ja me ei ole suutnud neid vigu viimseni välja juurida. Kui täitemenetlus on jäänud püsti mingisuguse andmevea

tõttu ja hakatakse tegema inimese kohta järeldusi, et ta on jätkuvalt võlgu, kuigi tegelikult juba ammu võlad lõppenud, siis see on tegelikult väga halb selle inimese suhtes," rääkis Lõõnik.

Millal täpselt see täitmisregister tööle hakkab, ei ole veel selge. Registri loomise plaani kehtestamisel eeldati, et täimisregister valmib esimeseks jaanuariks 2024. Tänaseks on register valmis arendatud, kõik selle täitmiseks vajalikud andmed on olemas, kuid nende kuvamine menetlusosalistele vajab veel ettevalmistamist.