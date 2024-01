Putin suurendab veelgi Stalini isikukultust

Putin tahab riigis suurendada toetust Venemaa sõjalisele tegevusele Ukrainas. Ta ehitab nüüd Venemaa suurematesse linnadesse "Stalini keskusi" ja tahab nii näidata, et Stalin on ajaloo suurmees.

Detsembri keskel avasid võimud Altai krais asuvas Barnauli linnas Stalini keskuse. Avamisel osales ka kommunistliku partei kohalik juht Sergei Matasov. Kommunist hakkas siis kiitma Stalini tegevust ja väitis, et diktaatori juhtimisel tegi Venemaa suure arenguhüppe.

Matasov peab nüüd reeturiteks neid venelasi, keda peab läänemeelseks. Kommunist leiab, et reeturid tuleb välja juurida ja selle käigus tuleb eeskuju võtta Stalini tegevusest.

Esimene Stalini keskus rajati Nižni Novgorodi lähedale, see on täis diktaatori fotosid, kujusid. Putin tegeles juba varem Stalini ülistamisega. Pärast Ukraina sõja puhkemist on Stalini tähtsus Kremli jaoks kasvanud veelgi, vahendas The Telegraph.

"Nad räägivad, et võitlevad praegu Ukrainas natsidega, see on nagu uusversioon Suurest Isamaasõjast," ütles Bathi ülikooli Vene ekspert Stephen Hall.

Staliniga seotud propagandat edendab Kreml ka noorte seas. Putin toob nüüd tagasi Stalini-aegsed spordiparaadid, millest võtavad osa ka Venemaa teismelised.

Ajaloolaste hinnangul tapeti Nõukogude Liidus 1930. aastatel Suure terrori ajal umbes miljon inimest. Ühtekokku hukkus Stalini enam kui 25 aastat kestnud võimuperioodil hinnanguliselt 20 miljonit inimest.

Venemaal pannakse nüüd aga üha kiiremas tempos püsti Stalini ausambaid. Ühe neist pühitses sisse preester. Stalini ajal kiusati riigis kristlasi taga, kuna kommunistidel olid oma prohvetid ja pühakud.