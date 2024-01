Kompartei süüdistab naisi Hiina demograafilises kriisis

Hiina rahvaarv kahaneb üha kiiremas tempos ja kommunistlik partei leiab, et demograafilises kriisis on süüdi naised. Peking nõuab nüüd, et naised saaksid rohkem lapsi.

Hiinas sünnib üha vähem lapsi. 2022. aastal sündis riigis umbes 10 miljonit last, veel 2012. aastal sündis ligi 16 miljonit last. Riigis elab praegu umbes 1,4 miljardit inimest, sajandi lõpuks võib rahvaarv kahaneda umbes poole miljardini. Hiinat ootavad seetõttu ees suured demograafilised väljakutsed.

Kommunistliku partei peasekretär Xi Jinping kutsus oktoobris Hiina naiste föderatsiooni üles riske ennetama ja lahendama. Washingtoni ja Lee ülikooli Hiina ekspert Clyde Yicheng Wang ütles, et Xi ei rääkinud naiste ees seisvatest riskidest, vaid peab naisi suureks ohuks riigi sotsiaalsele stabiilsusele.

Kompartei propageerib Hiinas nüüd pereväärtusi, propaganda aga ei tööta. Isegi maapiirkondades elavad inimesed ei soovi enam rohkem lapsi saada.

Anhui provintsis elav kahe lapse ema He Yanjing ütles, et ta on kompartei ametnikelt saanud mitu kirja. Võimud tahavad, et ta saaks ka kolmanda lapse, He Yanjingil aga selliseid plaane pole. Tema sõnul pole piirkonnas piisavalt lasteaiakohti.

Hiinas kasvab kiiresti noorte tööpuudus ning linnades pole piisavalt vabu töökohti. Hiina noored ei taha ka enam elada selleks, et töötada või lapsi saada. 28-aastane Molly Chen ütles, et peab juba hoolitsema oma vananevate sugulaste eest. Samal ajal käib ta ka tööl, vabal ajal tahab ta vaadata videosid.

Peking tühistas juba 2015. aastal ühe lapse poliitika. Kompartei eeldas siis, et riigis hakkab sündima rohkem lapsi, selle asemel demograafiline kriis süvenes. Demograafid eeldavad, et 2023. aastal langes Hiina sündide arv alla üheksa miljoni.

ÜRO hinnangul möödus India eelmisel aastal Hiinast ja tõusis suurima rahvaarvuga riigiks maailmas. ÜRO prognoosib, et Indias sündis 2023. aastal ligi 23 miljonit last.

California ülikooli sotsioloogiaprofessor Wang Feng ütles, et viimaste aastakümnete jooksul on Hiina ühiskonnas toimunud kaks arengut. Naised teavad üha rohkem oma õigusi, kompartei aga ajab üha patriarhaalsemat poliitikat.

Kompartei poliitbüroos pole praegu mitte ühtegi naist. Xi edendab riigis ka konfutsianistlikke väärtusi, nende hulgas on lapse saamise kohustus. Ka vanemad inimesed suruvad noortele traditsioonilisi soorolle peale.

40-aastane Sophy Ouyang teadis juba keskkoolis, et ei taha abielluda ega lapsi saada. Ta omandas kõrghariduse ja töötab nüüd Kanadas tarkvarainsenerina. Ouyangi sõnul ütles talle tema ema, et kui ta oleks teadnud, et Ouyang lapsi ei saa, siis oleks ta takistanud tal kõrghariduse omandamist, vahendas The Wall Street Journal.