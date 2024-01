Elektriautode laadimispunktide võrgustik jaotub üle riigi ebaühtlaselt

Eesti autopark kokku on circa 850 000 sõiduautot, millest alla ühe protsendi moodustavad elektriautod. Laadimispunkte üle Eesti on elektriautode jaoks praegu umbkaudselt üle 500, kuid need pole jaotunud ühtlaselt üle Eesti.

Aasta on alanud kärade pakasega, mille tõttu nii mõnigi auto pole hommikuti käivitunud. Elektriautod peavad miinuskraadidele vastu, kuid madalama õhutemperatuuriga väheneb elektriauto aku mahutavus, ütleb autoekspert Arno Sillat.

"Kui soojade ilmadega on 500 kilomeetrit, siis talvel sellise külmaga jääb võib-olla alles 300 kilomeetrit. Eks see natuke on margiti erinev, aga laias laastus ikkagi läheb kaduma üht-teist," sõnas Sillat.

Ehk külma ilmaga tuleb elektriautot tihedamalt laadida. Eestis on kiimaministeeriumi andmetel umbkaudselt praegu üle 500 avaliku laadimispunkti, millele lisanduvad kodudes olevad laadimisjaamad.

"Jõudsalt erasektori abiga need laadimispunktid ka arenevad Eestis. Tegelikult praegu ongi suund sellele, et rohkem ostetakse elektrisõidukeid just inimeste poolt, kellel on võimalik neid kodus laadida," ütles kliimaministeeriumi liikuvuse arengu ja investeeringute osakonna juhataja Eva Killar.

Näiteks praegu on ministeerium Killari sõnul välja töötamas toetusmeetmeid, mille abil oleks võimalik ka elektrilistele raskeveokitele maanteede äärde või sõiduautodele kortermajade juurde laadimispunkte luua.

Ka Alexela on praegu rajamas üle-eestilist laadimistaristut. Aastaks 2028 loodab ettevõtte luua rohkem kui 400 uut laadimiskohta.

Kui 2022. aasta lõpus oli Alexelal kokku 77 laadimisotsikut, siis 2023. aastaga kasvas laadimiskohtade arv 230 kohani, rääkis Alexela e-mobiilsuse valdkonna juht Alan Vaht.

Vaht lisas, et seesuguse taristu arendamine käib käsikäes elektriautode turul toimuvaga ehk laiem küsimus on, missuguses tempos on mõistlik uusi laadimispunkte juurde luua.

"Kui nüüd müügid annavad tagasi, ehk et ei ole sellist eksponentsiaalset kasvu nagu ette nähti ja autosid tuleb turule prognoositust vähem, siis on küsimus, et kui palju või kui vähe minimaalselt on mõistlik üldse midagi teha. Hetkel Eestis laadimisvõimsust on piisavalt, aga kui elektriautosid tuleb juurde, siis tuleks hoida sammu selle turu kasvuga ja samas me ei tea, kui ebastabiiline, kui kaua see olukord kestab, millal võiks elektriautode müügikasv uuesti hakata kasvama," ütles Vaht.

Sillat lisas, et olemasoleva laadimistaristu probleem on selle ebaühtlus - rohkem on laadimispunkte seal, kus on rohkem ka elektriautosid.

"Kõige rohkem on elektriautosid Harjumaal, siin on ka kõige rohkem laadijaid. Nii et kui minna ütleme Kagu-Eestisse, siis tuleb paremini planeerida, kus saab laadida, nii et ütleme iga piirkonna peale võib-olla nii kindlalt lootma jääda ei saa, et mõistlikum on siis ikkagi ennem ära laadida juba," ütles Sillat.