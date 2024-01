USA eelvalimised: Trump kogub senaatorite toetust ja kasvatab edumaad küsitlustes

Nii toetab Donald Trumpi kolmapäeval avaldatud Economisti tellitud ja uuringufirma YouGov läbiviidud küsitluses 63 protsenti vabariiklastest, mis on kolme protsendipunkti võrra kõrgem toetus kui kahe nädala taguses küsitluses.

Samal ajal langes viimases küsitluses Trumpi peamiste oponentide toetus. Florida kuberneri Ron DeSantise toetus langes kolme protsendipunkti võrra 14 protsendile ja Lõuna-Carolina ekskuberneri Nikki Haley toetus langes kahe protsendipunkti võrra kõigest kaheksale protsendile.

Ettevõtjat Vivek Ramaswamyt toetab viis protsenti vabariiklastest ja Trumpi kriitikust New Jersey ekskubernerit Chris Christiet ainult üks protsent vabariiklastest.

Ühtlasi selgus uuringust, et Donald Trump esineb paremini üldvalimiste küsitluses demokraadist presidendi Joe Bideni vastu kui Haley ja DeSantis. Kui Trumpi ja Bideni toetus on küsitluses võrdne, siis olukorras, kui vabariiklaste ametlikuks presidendikandidaadiks oleks Haley või DeSantis, juhib nende vastu küsitluses Biden.

Donald Trumpile avaldas detsembrikuu jooksul toetust ka viis vabariiklastest senaatorit, ning kokku toetab teda presidendikandidaadina avalikult juba 18 senaatorit, vahendab Politico. Vabariiklastel on USA senatis 49 kohta.

DeSantisele ja Haleyle pole seni toetust avaldanud ükski senaator.

Ka seni erapooletuks jäävad senaatorid nagu senati vabariiklaste juht Mitch McConnell ja Texase senaator Ted Cruz on kinnitanud, et nad toetavad vabariiklaste eelvalimiste võitjat. Praeguse seisuga oleks võitja aga Trump, seega ekspresident võib koguda lähikuudel veelgi rohkem tippvabariiklaste toetusavaldusi.

Nautides kõrget toetust ei kiirusta Trump oma senist vaoshoitud kampaaniat muutma. Ta on esinenud võrdlemisi vähe Iowas ja New Hampshire'is kõnedega võrreldes teiste kandidaatidega. Nii külastas DeSantis oma kampaania jooksul kõik 99 Iowa maakonda ja Ramaswamy külastas iga Iowa maakonda lausa kaks korda. Ometi pole see neile küsitlustes edu toonud.

"Miks ta peab tegema midagi testmoodi? Ta riskiks nõnda oma strateegia ja töö viljadega. Ta on aina kasvanud ja oma toetust tugevdanud," ütles Politicole Trumpi-vastase vabariikliku mõttekoja Lincoln Project nõunik Jeff Timmer.

Üheks näiteks Trumpi kaalutletud lähenemisest eelvalimistele on tema järjekindel keeldumine valimisdebattides osalema. Kuigi Trumpi konkurendid lootsid, et valijad pöörduvad ekspresidendi vastu väitlustest kõrvale jäämise tõttu, on tema toetus aina kasvanud. Samal ajal debattide vaadatavus on kogu aeg ainult langenud.

Trump ei võta osa ka CNN-i debatist, mis leiab aset 10. jaanuaril Iowas. Kuigi DeSantis ja Haley kampaania esindajad väitsid, et Trump peitub debati eest ja kardab vastastega väidelda, pole Trump meelt muutnud.

Debatis osalemise asemel võtab Trump osa otse-eetris intervjuust Fox Newsis, mille käigus valijad saavad talle küsimusi esitada, teatas teisipäeval telekanal.

Ühtlasi ei kavatse vabariiklaste eelvalimiste favoriit võtta osa New Hampshire'is 21. detsembril toimuvast debatist. New Hampshire'i osariigi valijad hääletavad vabariiklaste ja demokraatide eelvalimistel 23. jaanuaril.

Trump ise ütles intervjuus konservatiivsele raadioankrule Hugh Hewittile, et ta osaleks debattides alles siis, kui konkurents oleks tasavägisem ja mõni kandidaat astuks talle kandadele.

"Ma väitleks sellise vabariiklasega, jah. Aga see pole tasavägine," edastas Trumpi sõnu Politico.