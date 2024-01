Epsteiniga seotud dokumentidest käis läbi Bill Clintoni nimi

New Yorgi kohtu korraldusel toodi avalikkuse ette seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga seotud dokumendid ning nendes paberites on mainitud ka USA endist presidenti Bill Clintonit ja prints Andrew'd.

Dokumendid esitati kohtule mitu aastat tagasi, kui algas Briti seltskonnategelase ja Epsteini kaasosalise Ghislaine Maxwelli kohtuprotsess.

Avalikustatud dokumendid on seotud Johanna Sjobergi tunnistustega. Ta ütles, et oli üliõpilane, kui Maxwelli värbas ta Epsteinile seksuaalset massaaži tegema. Sjoberg väitis, et prints Andrew käperdas tema rinda, kui ta oli ühisel pildil koos Virginia Giuffrega.

Giuffre süüdistas varem prints Andrew'd, et kuningliku perekonna liige kuritarvitas teda seksuaalselt, kui naine oli 17-aastane. Hiljem jõudis prints Giuffre'iga kohtuvälisele kokkuleppele. Giuffre advokaadid kasutasid ka Sjobergi tunnistust.

Giuffre sõnul väitis Maxwell talle, et sõitis koos Bill Clintoniga helikopteriga ringi. "Ghislaine'ile meeldib rääkida palju asju, mis kõlavad ulmeliselt. Ta väitis, et Clinton ähvardas ajakirja Vanity Fair, et väljaanne ei kirjutaks Epsteini kohta," rääkis Giuffre.

Sjoberg ütles 2016. aasta tunnistuses, et Maxwell võttis ta tööle 2001. aasta alguses. Ta ütles, et kohtus 2001. aastal printsiga, see leidis aset Epsteini New Yorgi häärberis. Kohal olid veel Giuffre ja Maxwell.

Sjoberg väitis tunnistuses, et Bill Clintonile meeldib, kui nad on noored, viidates tüdrukutele, vahendas The Times.

Bill Clinton on öelnud, et puutus Epsteiniga vähe kokku ning enamasti puudutas see Clintoni fondi tegevust. Bill Clintoni sõnul olid temaga kaasas ka turvamehed. Ka prints Andrew eitab süüdistusi.

2016. aastast pärit dokument näitab, et Maxwelli advokaadid käskisid Giuffrel üle anda fotod ja videod, mille peal olid tähtsad inimesed. Nende hulgas olid Epstein, Maxwell, Andrew, endine USA asepresident Al Gore ja füüsik Stephen Hawking. Viimase kahe vastu pole ühtegi süüdistust esitatud.

Sjoberg ütles tunnistuses, et kohtus veel teiste kuulsate inimestega. Nende hulgas olid David Copperfield ja Michael Jackson.

Üks dokument käsitleb veel Maxwelli 2016. aasta aprillis esitatud avaldust, milles uuriti tema reise koos Bill Clintoniga. Ta lükkas siis tagasi väited, et endine president viibis Epsteini Kariibi mere saarel. Ta meenutas siis üht reisi koos Clintoniga, kuid ütles, et "see oli väga kiire tempoga reis, see oli väga väsitav."