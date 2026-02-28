Bill Clinton eitas Epsteini-teemalisel kuulamisel kongressis kuritegusid

USA ekspresident Bill Clinton ütles reedel kongressi esindajatekoja komitee ees toimunud kuulamisel tema seoste kohta seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga, et ei tajunud temaga suheldes midagi kahtlustäratavat.

Clinton kinnitas seadusandjatele kinniste uste taga videolingi vahendusel oma suhetest süüdimõistetud seksuaalkurjategijaga rääkides, et ei näinud Epsteiniga koos aega veetes midagi, mis oleks pannud teda kahtlustama. Epstein mõisteti 2008. aasta süüdi alaealiste prostitutsioonile sundimises ning ta suri segastel asjaoludel vanglas.

Clintoni esinemine esindajatekoja järelevalvekomitee ees oli esimene kord, kui praegune või endine president on sunnitud kongressi ees tunnistusi andma.

Kuulamisel osalenud demokraadid ütlesid, et ka vabariiklasest praegune president Donald Trump tuleks välja kutsuda, kuid komitee vabariiklasest esimees James Comer ütles, et seda ei juhtu.

Nii Clinton kui Trump suhtlesid Epsteiniga enne tema süüdimõistmist , kuid on korduvalt öelnud, et ei näinud mingeid tõendeid seksikaubanduse kohta ja kumbagi pole ametivõimud süüdistanud kuritegelikus tegevuses laia tutvusringkonnaga finantsistiga, kes pidas oma luksuslikes elukohtades New Yorgis, Floridas ja Kariibi mere saarel pidusid, kuhu kutsus maailma äriliidreid ja poliitikuid.

Oma ütlustes ütles Clinton esindajatekoja komiteele, et ta ei oleks kasutanud Epsteini lennukit, kui oleks teadnud tema kaubitsemisest alaealiste tüdrukutega, ja oleks sellest võimudele teatanud, kui ta oleks teadnud.

"Oleme siin ainult sellepärast, et ta varjas seda nii kaua kõigi eest nii hästi," ütles Clinton, kes oli USA president aastatel 1993-2001.

Clinton lendas 2000. aastate alguses pärast ametist lahkumist mitu korda Epsteini lennukiga ning justiitsministeeriumi avaldatud miljonite dokumentide seas on ka fotosid Clintonist naistega, kelle näod on redigeeritud.

"Ma ei näinud midagi ega teinud midagi valesti," ütles Clinton.

Comer kirjeldas ülekuulamist südamlikuna ja ütles, et Clinton oli koostööaldis. "Ilmselgelt on ta võluv isiksus," ütles kongresmen.

Clinton ütles, et komitee ei oleks tohtinud välja kutsuda tema abikaasat, endist välisministrit Hillary Clintonit, kes ütles neljapäeval paneelile, et ta ei mäleta, et oleks kunagi Epsteiniga kohtunud ja tal pole tema seksuaalkuritegude kohta midagi jagada.

Hillary Clinton ütles ka, et seitsmetunnise seansi ajal küsiti temalt ka UFO-de ja 2016. aastal levitatud vandenõuteooria kohta. Comer ütles, et mõned Hillary Clintoni vastused olid olnud vastuolulised ja neid uuritakse võimaliku valevande andmise suhtes.

Demokraadid ütlesid, et uurimine ei oleks usaldusväärne, kui see ei uuri Trumpi rolli Epsteini afääris.

"President Clintoni kohalolek siin täna vande all toob esile Donald Trumpi suuruse haigutava augu esimees Comeri uurimises," ütles Virginia demokraatide esindaja James Walkinshaw.

Demokraadid süüdistavad Trumpi valitsuse justiitsministeeriumi ka selles, et ta on varjanud andmeid naise kohta, kes süüdistas Trumpi alaealisena tema seksuaalses ärakasutamises. Justiitsministeerium teatas, et vaatab materjali läbi ja avaldab selle vajaduse korral, ning hoiatas, et materjal sisaldab põhjendamatuid süüdistusi Trumpi kohta.

Trumpi nimi esineb Epsteini toimikutes sageli. Ta suhtles Epsteiniga palju 1990. ja 2000. aastatel ning ütleb, et katkestas suhted enne Epsteini 2008. aasta süüdimõistmist. Võimud ei ole teda Epsteiniga seotud kuriteos süüdistanud, kuid nende seotusest on aastakümneid räägitud.

Clintonid nõustusid andma tunnistusi oma kodu lähedal Chappaquas pärast seda, kui parlamendikoda ähvardas neid koostööst keeldumise korral kongressi vastumeetmetega. Mõned demokraadid toetasid samuti seda hoiatust.

Mõlemad Clintonid süüdistavad vabariiklasi erakondlikus tegevuses, mille eesmärk oli kaitsta Trumpi uurimise eest, märkides, et teistel uurimisel osalejatel oli lubatud esitada kirjalikke avaldusi, mitte anda isiklikult tunnistusi.

Süüdimõistetud Epstein suri vanglas 2019. aastal, seistes silmitsi täiendavate föderaalsüüdistustega seksikaubanduses. Tema surm loeti enesetapuks.