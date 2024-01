Energeetikaekspert prognoosib lähiaastaiks elektrihinna langust

Võrreldes 2022. aasta kõrgete elektrihindade tingimustes neid, kes valisid universaalteenuse, fikseeritud hinnaga elektripaketi või börsielektri, võib Hanschmidti sõnul tagantjärele öelda, et õige otsuse langetasid börsipaketi valijad.

"Eelmine aasta tuli keskmine börsielektri hind Eestis 91 eurot ehk siis üheksa senti kilovatt-tund umbes. Näiteks võrreldes üle-eelmise aasta 26-sendise hinnaga on toimunud suur, suur langus. Isegi detsembrikuus oli Eestis börsielekter ka alla üheksa sendi kilovatt-tunnist, kuigi võinuks eeldada, et detsember on kriitiline kuu. Kuni eelmise nädalani oli see talv meil kõige paremas mõttes igav," rääkis Hanschmidt "Vikerhommikus".

Ta tõdes, et elektriturg läks eelmisel aastal oma tavalise toimimise meetodisse, kus hinnad olid alla 10 sendi küllalt pidevalt ning tegelikult öise ja päevase elektrihinna vahe oli kogu aeg umbes 40 protsenti.

"Ehk kui inimene lisaks börsipaketile suutis veel ka natuke oma tarbimist nihutada öisesse aega, siis ta tegelikult sai väga head hinnad. Samas need, kes valisid fikseeritud paketi ja arvestades, et suvel pakuti neid kuskil 12-sendise hinnaga, siis nemad ei ole ka väga palju kaotanud. Universaalteenus aga elas oma aja ära juba eelmisel aastal," nentis Hanschmidt.

Edaspidiseks prognoosib ta liikumist rohkem konkurentsipõhisele turule. "Me näeme, et elektrihinnad on jälle väga palju allapoole juba tulnud ja ma ise arvan, et järgmine aasta nad natukene liiguvad isegi veel allapoole. Seetõttu fikseeritud või börsipaketid pakuvad paremat väärtust kui universaalteenus, mis oli tegelikult ikkagi loodud lühiajaliseks."

Kui börsil olev elektri hind järjest allapoole tuleb, liigub ka fikseeritud hind järjest alla.

Fikseeritud hinnaga pakettidest rääkides märkis Hanschmidt, et viimasel paaril aastal osa elektrimüüjaid võib-olla kasutasid hinnapaanikat natuke ära ja pakkusid oma klientidele hindade fikseerimist väga agressiivselt, soovitades seda teha suisa järgmiseks viieks või seitsmeks aastaks näiliselt väga hea hinnaga.

"Me oleme ise ka mitu korda välja öelnud, et see on peaagu nagu röövimine. Elektritootja poolt oli see väga hea võimalus, kuidas endale viieks aastaks kasum põhimõtteliselt kohe paberitesse kirjutada ja see ei olnud meeldiv käitumine," kommenteeris Hanschmidt.

"Ma arvan, et kohe, kui hinnad lähevad üles, siis tihtipeale seda käitumist kasutatakse ka edasi. Kõige olulisem on vaadata ikkagi mitte ainult hinda, aga ka, mis on tingimused, millal ma saan lepingust välja, palju see maksab, ega ma ei pea trahvi maksma. Seal on konkurentide vahel natuke erinevaid käitumisi."

Praegu on Hanschmidti sõnul käredast külmast tulenevalt küll natuke keerulised päevad, kus elektrisüsteemi haldurid hoiavad hinge kinni, sest tarbimine on väga suur. "Õnneks siiamaani elektrijaamad kõik töötavad väga ilusti. Kui see samamoodi jätkub, siis me nähtavasti selleks nädalavahetuseks saame sellest olukorrast üle ja hinnad äkki normaliseeruvad jälle. Aga hinge tuleb natukene kinni hoida."