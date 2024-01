Ratas: lahkujaid Keskerakonnast kahjuks on veel

Keskerakonna eelmine esimees ja praegune riigikogu asespiiker Jüri Ratas ütles intervjuus ERR-ile, et Keskerakonnast lahkujaid on ilmselt veel. Tanel Kiige ja Jaak Aabi võimaliku Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda minemisega seoses pidas ta nende poliitikasse jäämist positiivseks.

Üks teie lähemaid võitluskaaslasi, Tanel Kiik, on andnud mõista, et ta on lahkumas Keskerakonnast ja liitumas sotsidega. Samuti võib seda teed olla minemas Jaak Aab. Kuidas te vaatate nendele lahkumistele?

Kui keegi erakonnast läheb ära, aga arvestades tema panust poliitikas ja jääb poliitikasse, siis ma arvan, et see on päris hea samm. See, kas keegi lahkub Keskerakonnast või mitte, seda kolmas inimene kommenteerida ei saa. See on ikkagi iga inimese tugev sisemine otsus ja veendumus.

Aga selge on see, et kui ma vaatasin eile "Aktuaalse kaamera" uudiseid, kus erakonna aseesimees Yana Toom ütleb, et lahkujaid enam ei ole või kui on, siis on mõned, siis ma arvan, et siin erakonna aseesimees küll hindab seda olukorda natukene valesti ja neid lahkujaid Keskerakonnas kahjuks on veel. Ja miks ma ütlen kahjuks? Sest väärtused ja põhimõtted, mida Keskerakond kannab, on ju väga õiged. Aga põhiküsimus on ikkagi selles, et uus esimees Mihhail Kõlvart ei ole suutnud koos oma juhtkonnaga seda koostööd ja ühtset meeskonda sellest erakonnast teha.

Kuidas teie endaga on? Kas teie nende Mihhail Kõlvarti juhtimisotsuste ja viisi valguses olete ka selliseid mõtteid mõlgutamas?

Ma usun, et väga paljud keskerakondlased mõtlevad täna sellele homsele päevale ja sellele päevale, kuidas neid Keskerakonna väärtusi Eesti poliitikas

edasi kanda. Sest ma arvan, et need väärtused on väga õiged. Kui me räägime sotsiaalvaldkonnast, kui räägime inimeste toimetulekust, ka majandusest, tervishoiupoliitikast, kohalikest omavalitsustest. Ma julgen öelda, et need on olnud Eesti poliitikas läbi Keskerakonna sellised nagu trumpkaardid. Need platvormid, need sisud on olnud alati väga tugevad. Ja sellest oleks väga kahju, kui see sisu kaob Eesti poliitikas.

Selge on see, et poliitikud mõtlevad ka selle peale, kuidas homme seda poliitikat edasi teha. Ja see annab tegelikult usku, et selles poliitilises peres on võimalik ka homme olla poliitikas konkurentsis.

Kas mina mingeid otsuseid täna teen? Täna ma ei tee neid otsuseid. Kui küsimus on selles, kas ma nendel teemadel mõtlen kaasa, siis loomulikult mõtlen. Igapäevaselt mõtlen peale 10. septembrit ja selge on see, et igale erakonna esimehele antakse ka aega seda meeskonda ja seda koostöövaimu luua, et erakond hakkaks toimima ikkagi erakonnana ka riigi tasandil. Seda selle 100 päeva jooksu kahjuks toimunud ei ole.

Kui kaua olete te valmis veel Mihhail Kõlvartile seda aega andma, enne kui te ise hakkate erakonnavahetuse otsuseid langetama?

Mina olen Mihhail Kõlvartist olnud selles erakonnas kaks korda kauem, nii et eeskätt on ikkagi minu jaoks oluline see, mida erakonna lihtliikmed arvavad, mida erakonna piirkonnad arvavad. Kindlasti on mul plaanis üle Eesti erakonnakaaslastega kohtuda, ka Tallinnas kohtuda ja seda olukorda arutada. Kuid kui tõesti peaks juhtuma see, et niivõrd kogenud ja ikkagi märgilised poliitikud peaksid otsustama ühel hetkel erakonnast lahkuda...

Millise erakonna vaated on teile kõige lähedasemad, kui peaks tulema otsus, et Keskerakonnas enam jätkata ei saa?

Selleks erakonnaks on olnud siiani Eesti Keskerakond vaieldamatult. Ja ma saan aru, mida te küsite ja minu vastus on teile see, et kui hetkel seda otsust ei ole, et ma erakonnast ära lähen, siis ma jätkuvalt olen Eesti Keskerakonna liige.

Aga kui nendest vaadetest küsida, siis ma arvan, et loomulikult see tugev dominant on need sisu teemad, mida ma juba eelnevalt nimetasin – sotsiaalpoliitika, tervishoiupoliitika, majanduspoliitika, toimetulek, regionaalpoliitika. Aga eks see 23 aastat Keskerakonnas on ka minu jaoks sellist

juurt alla kasvatanud, kus Keskerakond on ikkagi Rahvarinde baasil kasvanud erakond. Lühidalt öeldes on see, et erakond peab olema see, kes seisab eestimeelsete ja Eesti väärtuste eest.

Peatselt on tulemas europarlamendi valimised. Kavatsete te kindlalt Keskerakonna ridades sinna kandideerida?

Kuna see olukord täna on niivõrd turbulentne erakonnas sees, siis seda on küll väga keeruline öelda. Ma arvan, et Euroopa Parlamenti Eestist valitavad inimesed peavad omama ka kõrgel poliitilisel tasemel kogemust ja kahtlemata mul on see

kogemus olemas eelnevatest töökohtadest ja ka sellest staažist poliitikas.

Aga see, kuidas Euroopa Parlamendi valimised välja näevad vähem kui kuue kuu pärast, on täna vaadates neid võimalikke sündmusi, mis võivad juhtuma hakata, väga keeruline, kui mitte võimatu prognoosida.

Olete te Jaak Aabi, Tanel Kiige või nende mõlemaga nende valikutest viimastel päevadel rääkinud?

Tanel Kiik ja Jaak Aab mitte ei ole ainult minu poliitilise perekonna kaaslased, vaid on ka ju minu väga head sõbrad, nii et kui te küsite, kas ma olen nende inimestega suhelnud, siis me suhtleme aktiivselt. Ka viimastel nädalatel ja päevadel.

Ja te mõistate ja toetate nende valikuid?

Need valikud, mida nad teevad, on nende teha ja eks me siis, kui need valikud on neil langenud, nendest kuuleme.

Ja siis on teil ka lihtsam otsust langetada?

Mina teen oma valikuid ikkagi ise.

Aga täna seda otsust teil veel langemas ei ole?

Täna on minu otsus see, et ma kuhugi minema ei hakka.