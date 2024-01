ERR Tel Avivis: iisraellaste hinnangul jääb sõda venima

Iisraeli elanikud hakkavad leppima tõigaga, et kiiret lahendust Hamasi-Iisraeli sõjale ei tule ning tõenäoliselt võib sõda venima jääda ja isegi laieneda. Hamasi terrorirünnaku tagajärjed on iisraellastel veel selgelt meeles ja sõjaväsimust ei paista.

Iisraeli sõda Hamasiga on kestnud pea kolm kuud. Esimene ehmatus on asendunud teadmisega, et lihtsat ja kiiret lõppu sellele ei tule.

Lisaks on Gazas veel sadakond pantvangi. Tel Avivis kunstimuuseumi ees on laud kaetud neile, kes on ikka veel Gazas ja vein laual on avamata.

Avel on pärit kibutzist nimega Nahal Oz, otse Gaza sektori kõrvalt. Kaks meesterahvast sellest kibutzist on veel pantvangis.

"Ja nad on endiselt seal. Täna on juba 90 päeva ajast, mil nad pantvangistati ja me endiselt ei näe valgust tunneli lõpus. Ma sündisin Nahal Ozis, kui mina olin laps, me käisime nädalavahetustel Gazas turul söömas hummust, meil olid inimestega head suhted. Kuid asjad on muutunud," rääkis Avel.

Gaza sektoris on Hamasi võimude sõnul praeguseks tapetud üle 20 000 palestiinlase.

"See pole meie probleem. See on nende probleem. Nemad peavad Hamasi Gazast välja lööma," kommenteeris Iisraeli elanik Šmuel.

Kas kahe riigi lahendus oleks realistlik?

"Loodetavasti nad (palestiinlased) tahavad kahe riigi lahendust. Praegu nad tahavad ainult ühe riigi lahendust. Nad tavatsevad öelda "jõest mereni". Nad peavad silmas ainult ühte ala," ütles Šmuel.

Küsitluste kohaselt toetab Hamasi vastast võitlust ja armeed Iisraelis ligi 90 protsenti ühiskonnast.

"Ja seda vaatamata faktile, et Iisraeli kaitsevägi kukkus läbi 7. oktoobril. Mida nad (Hamas) tegema peaks, nad peaks tegelikult tulema välja täna. Nad oleks pidanud seda tegema juba nädalaid tagasi, kuid nad peaks tulema välja oma tunnelitest, oma aukudest. Täna. Valgete lippudega ja ütlema, olgu, aitab ja see on ainuke võimalus, kuidas tsiviilisikutele tagada seal julgeolek," rääkis Iisraeli Kaitseuuringute Instituudi vanemteadur Meir Elran.

Teisipäeval tapeti Beirutis Hamasi üks juhtidest, neljapäeval Iisraeli rünnakus üks Hezbollah' juhtidest. Kolm kuud on Iraanil olnud aega ja põhjust sõtta suurelt sekkuda, kuid ta pole seda teinud.

"Iraan saab aru tagajärgedest. Iraanil on oma probleemid. Iraan on väga suur riik, kuid sisepoliitiliselt küllaltki nõrk, majandus on laokil," selgitas Elran.

Ehkki Gaza on pealtnäha maatasa, rünnati sealt veel 1. jaanuaril rakettidega Tel Avivi.