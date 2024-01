Borrell: Liibanoni ei tohi sõtta tirida

"On ülioluline vältida piirkondlikku eskalatsiooni Lähis-Idas. On absoluutselt hädavajalik vältida Liibanoni tirimist piirkondlikku konflikti," ütles Josep Borrell Beirutis pressikonverentsil Liibanoni välisministri Abdallah Bouhabibiga.

"Saadan selle sõnumi ka Iisraelile: piirkondlikust konfliktist ei võidaks keegi," lisas ta.

Iraani toetusega Hezbollah ja Iisrael on piiril pea iga päev tulevahetust pidanud alates Gaza sektorit valitseva Hamasi 7. oktoobri rünnakust, mis vallandas sõja rühmituse ja Iisraeli vahel.

Hirmu laiema konflikti puhkemise ees on tekitanud Hamasi asejuhi Saleh al-Aruri tapmine teisipäevases droonirünnakus Hezbollah' kantsile Beiruti lõunaosas.

Anonüümseks jääda soovinud USA kaitseametniku sõnul viis rünnaku läbi Iisrael, kuid viimane pole seda omaks võtnud.

Liibanon teatas laupäeval, et tulistas Iisraeli sõjaväebaasi pihta kättemaksuks enam kui 60 raketti. Iisraeli armee teatel tuvastati 40 raketi heitmine Liibanoni territooriumilt. Paigale, kust rakette tulistati, anti vastulöök, lisas armee.

"Arvan, et sõda saab vältida, peab vältima, ja et diplomaatia võidutseb," ütles Borrell ajakirjanikele.

"Diplomaatilised kanalid peavad jääma avatuks, et anda signaal, et sõda ei ole ainus valik, kuid see on halvim valik," ütles ta.

Varem laupäeval kohtus Borrell Liibanoni peaministri Najib Mikati, ÜRO rahuvalveväe UNIFIL komandöri Aroldo Lazaro ja parlamendi mõjusvõimsa spiikri Nabih Berriga.

Tema visiit on osa lääne diplomaatide ponnistusest hoida ära piirkondlik eskalatsioon, seda eelkõige Liibanoni-Iisraeli piiril, ja kutsuda üles Gaza sõja lahendamisele.

Mikati hoiatas Borrelliga kohtumise järel, et mis tahes suurem eskalatsioon Liibanoni lõunapiiril põhjustaks regioonis täieliku plahvatuse.