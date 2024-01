ERR Läänekaldal: palestiinlaste sõnul tegi Hamas Iisraelile, mida Iisrael on neile teinud

Palestiinas Läänekaldal leiavad inimesed, et Hamas tegi Iisraelile seda, mida Iisrael on iga päev teinud ka neile. "Aktuaalse kaamera" võttegrupp käis Jordani Läänekaldal.

Ameerikas õppinud ja elanud Rām Allāh' elanik Muhammed rõhutas, et palestiinlased armastavad rahu. Tema sõnul on vaja teada, miks Hamas Iisraeli 7. oktoobril ründas.

"Me peame teadma põhjust, miks. Olgu, enne 7. oktoobrit – kas te teadsite, et nad (iisraellased) tapsid kümme inimest või 15 Jeninis? Sama palju Al Farah's, Nabluses ja mujal. Nad tegid seda meile kogu aeg enne 7. oktoobrit," ütles ta.

Inimesi Läänekaldal häirib, et maailm palestiinlaste kannatusi ei näe.

Rām Allāh' kesklinna on üles pandud Gazas hukkunud laste pildid pealkirjaga "Me ei ole lihtsalt statistika, me ei ole lihtsalt numbrid".

Rām Allāh'st kiviviske kaugusel asuvas Al Am'ari põgenikelaagris elavad perekonnad, kes kaotasid oma kodud Iisraeli riigi loomise ajal 1948. ja 1949. aastal ning 1967. aasta sõjas. Paljudes peredes on mahajäetud kodude võtmed ikka veel alles. Võtme kujund figureerib kõikjal.

"Nad pidid minema tagasi, aga ei saanud minna, sest sees elasid juba juudi perekonnad. Nii et alles on jäänud ainult see võti. Maja enam pole," rääkis Iisraeli kodakondsusega palestiinlane Maher Jeruusalemmast.

Kuid palestiinlased on leidnud maailmast ka üksjagu abi ning kaastunnet. Jaapanist pärit Chie tellib palestiina naistelt tikkimistöid.

"See on Gaza naiste tikitud ja ma kannan seda, et näidata oma toetust, sümpaatiat ja empaatiat Gazale. Ja see on Jaapani rahvuskostüüm, kuid Palestiina disainiga. Paljud inimesed Jaapanis on Gazas ja Palestiinas toimuva pärast mures," rääkis ta.

Mis on Gaza tulevik ja kas Hamasi on võimalik hävitada?

"Gaza tulevik on väga tume. Aga Hamas pole lihtsalt Hamas, see on ideoloogia, mõtteviis, kõik inimesed seal on Hamas. Seda leiab seal igalt poolt. See pole ainult sõjaline, see on ideoloogia, arusaam maailmast," rääkis Mohammed.

Kuid elu Läänekaldal ei tähenda kaugeltki vaid vaesust ja mahajäetust. Seal elavad ka rikkad, kes ikka tõesti rikkad on.