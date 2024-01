Kallas: koalitsioonivahetust ei tule

Kallas ütles Postimehele, et tegemist on spinniga ja et ta kahtlustab, et seda levitab Isamaa esimees Urmas Reinsalu eesmärgiga Reformierakonda, sotsiaaldemokraate ja Eesti 200 omavahel tülli ajada.

"Mitte midagi sellist ei ole," kinnitas Kallas üle. "Mul on koalitsiooniläbirääkimistest kõrini."

Võimuliidul on praegu riigikogus 61 toetushäält. Reformierakond saab loota 38 rahvasaadiku toetusele, Eesti 200 14 häälele ja sotsid üheksale. Riigikogu Keskerakonna fraktsioonis on veel 13 saadikut.

Reedel teatab ilmselt kuni kuus riigikogu Keskfraktsiooni liiget, et astuvad erakonnast välja. Neist Tanel Kiik ja Jaak Aab on seejärel liitumas sotsidega ja ilmselt veel saadikuid. Kas ka kõik kuus, pole veel kindel.

Kuigi need poliitikud SDE fraktsiooniga riigikogus liituda ei saa, saavad nad koos sotsidega hääletada ehk praegu üheksa liikmega esindatud sotside reaalne esindatus parlamendis kasvab. Seda sõltuvalt liitujate arvust 13-15 kohale. Mis tähendab, et Reformierakonnal avaneb teoreetiliselt võimalus teha koalitsioon ainult SDE-ga.