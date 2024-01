Ossinovski sõnul jääb Tallinnas võimuliit paika

Reedel teatasid Tallinna volikogu liikmed Tanel Kiik ja Andre Hanimägi, et lahkuvad Keskerakonnast ja liituvad sotsiaaldemokraatidega. Kui Kiik ja Hanimägi fraktsiooni vahetavad, ei muuda see volikogus jõudude tasakaalus midagi, sest liikumine toimub Keskerakonna ja SDE võimuliidu sees ja koalitsiooni hääled jäävad samaks.

Ossinovski sõnul Kiige ja Hanimäe otsusel Tallinna koalitsioonile mõju ei ole. "Sellest tulenevalt töötame edasi vastavalt (SDE) Tallinna piirkonna otsusele, jätkates tööd (koalitsioonis Keskerakonnaga)," lausus ta reedel saates "Uudis+".

Ossinovski möönis, et Tallinnas on sotsiaaldemokraate, kes mõtlevad samamoodi nagu sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna esimees Raimond Kaljulaid, kes ütles sel nädalal, et Tallinnas võiks moodustada võimuliidu ilma Keskerakonnata, lisades, et millal veel, kui mitte nüüd.

"Raimondi arusaam selles küsimuses pole ülemäära üllatav. Neid (samamoodi mõtlevaid liikmeid) on /.../ aga mina lähtun sellest, et meil on töötav koalitsioon ja Tallinna piirkonna otsusest," ütles Ossinovski.

Samas on Keskerakonna jätkuv pereheitmine taas tekitanud küsimuse, kas nende jõupositsioon Tallinna linnas nõrgeneb ning annab võimaluse teistele erakondadele.

Ossinovski sõnul peab Keskerakond ise oma fraktsiooni koos hoidma, sest kui liikmeid ka edaspidi vähemaks jääb, võib tõesti hakata võimuliidul probleeme tekkima.

"Me oleme teatud murega jälginud, et Keskerakond pole suutnud oma ridasid poole aastaga korras hoida ja see on vähendanud koalitsiooni häälte arvu 45-lt 43-le, kui ma ei eksi," lausus ta, lisades, et lahkumisele "tammi ette panemisest" sõltub ka see, kas Mihhail Kõlvart jätkab kuni järgmiste kohalike valimisteni linnapeana või mitte.

Keskerakonna fraktsioonis saab peale Kiige ja Hanimägi lahkumist olema 34 liiget, sotsiaaldemokraatidel peale nende kahe liitumist üheksa liiget. Seega tõesti, võimuliidul oleks siis 79-kohalises linnavolikogus 43 kohta.

Suurimal opositsioonifraktsioonil, Reformierakonnal, on 16 liiget.

Pärast sügisest suuremat fraktsioonide vahetamist ja enne Kiige ja Hanimägi lahkumist on Tallinna volikogus liikumist aga olnud vähe: detsembris toimunud ainuke muutus linnavolikogus oli see, et Hanimägi peatas oma volitused linnavolikogu liikmena kolmeks kuuks ja tema asemel nimetati liikmeks Irina Antonjuk. Antonjuk võeti detsembri keskpaigas Keskerakonna fraktsiooni liikmeks. Hanimäel on seega märtsini aega mõelda, kas ta üldse jätkab volikogu liikmena.

Sügisel samuti Keskerakonnast lahkunud Taavi Aas on endiselt fraktsioonitu.

Ossinovski: sotsiaaldemokraadid EKRE-ga koostööd ei tee

Meedias on juba spekuleeritud, et Keskerakonna nõrgenemine annab võimaluse opositsioonil sotsid üle meelitada ning teha ilma Keskerakonnata uus võimuliit. Neljal opositsioonifraktsioonil ja SDE-l oleks kokku 45 kohta.

Ossinovski lõikas selle võimaluse läbi, öeldes, et sotsiaaldemokraatide seisukoht on endiselt, et Tallinnas EKRE-ga koostööd ei tehta.

Kuue liikmega EKRE kõrvalejäämine tähendaks, et neljal fraktsioonil, SDE kaasa arvatud, oleks volikogus 39 kohta ehk üks hääl jääks enamusest puudu.

Ka EKRE fraktsiooni esimees Mart Kallas on varem ERR-ile öelnud, et sotse on väga keerukas Keskerakonna juurest ära meelitada ja isegi, kui see õnnestub, ei tahaks sotsid EKRE-ga nagunii kokku minna.

Ja kuigi uue koalitsiooni moodustamise mõtte on peale Kaljulaidi avalikult välja öelnud ka näiteks Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere, siis tegelikkuses tõsiseid arutelusid, vähemalt linnavolikogus fraktsioonide vahel, pole toimunud.

Opositsioon siiski vaikselt loodab muutusele

Pere ütles ERR-ile, et Reformerakond on valmis uut võimuliitu moodustama ja selle nimel ka sotsidega kohtuma, aga EKRE küsimus on nendegi jaoks üleval.

"Millegipärast on EKRE aeg-ajalt soovinud distantseeruda koostööst ülejäänud opositsioonierakondadega. Näiteks ei ühinenud nad sügisel ka (linnapea) Mihhail Kõlvarti umbusaldusega. Mis peitub sellise taktika taga, on eelkõige küsimus neile," lausus ta.

Kuue liikmega Eesti 200 fraktsiooni esimees Joel Jesse ütles ERR-ile, et opositsioon on küll ühtsem kui aasta tagasi ja ühtegi varianti välistada ei saa, aga arutelusid uue koalitsiooni moodustamiseks Tallinnas praegu pole toimunud.

"Praegu pole veel selge, kas need üldse tekivad sellisel kujul, nagu meedias pakutakse. Ei hakkaks spekuleerima, kas üldse tulevad," lausus Jesse.

Sotsiaaldemokraatide ülemeelitamise kohta ütles Jesse, et eks alati tuleb inimestega suhelda, aga sellises võtmes suhtlust pole küll olnud.

Seitsme liikmega Isamaa fraktsiooni esimees Karl Sander Kase ütles ERR-ile, et tema hinnangul on viimase paari päeva sündmuste taustal Keskerakonnata koalitsiooni moodustamine reaalsem kui kunagi varem.

"Me oleme teinud algatusi koos kõigi opositsioonierakondadega, et näidata, et see on võimalik. Volikogu istungitel nähtu annab lootust, et see võimalus on olemas. See on võimalik, kui kõik osapooled oma isiklikud huvid selle nimel alla suruvad," lausus Kase.

Jesse nimetas võimalikke läbirääkimisi nelja opositsioonierakonna ja sotside vahel keerulisteks. "Mida rohkem partnereid, seda keerulisemad oleksid läbirääkimised," nentis ta.