Kolonel Kundla: Vene väed hoiavad rindel praegu initsiatiivi

Viimasel nädalal on Vene väed suutnud Ukrainas vallutada väikseid maa-alasid ning hoida initsiatiivi, ütles kaitseväe peastaabi operatsioonide osakonna ülem kolonel Tarmo Kundla.

Viimasel nädalal on toimunud lahingud Ukrainas kogu rinde ulatuses, kuid lahingkontaktid on samas olnud languses, ütles Kundla. Kui nädal varem ulatus lahingkontaktide arv ööpäevas 70 kuni 120-ni, siis eelmisel nädalal oli see 50 ja 60 vahel.

Vaatamata sellele on Vene väed suutnud siiski rünnakutega väikeses mahus maa-alasid juurde võtta ning hoida initsiatiivi, lausus Kundla. "Tõenäoliselt on põhipingutuseks Avdijivka ümberpiiramine ja võib eeldada, et sinna siirdatakse lähiajal lisaressursse," lisas ta.

Vene väed on saavutanud väikest edu Kupjanski-Kreminna joonel, samuti Bahmuti lähedal asuvate väikeste külade vallutamisel. Väiksemaid maa-alasid on Vene väed suutnud vallutada ka Donetski piirkonnas.

Lõunarindel on aga ukrainlased suutnud Velyka Novosilka lähedastes asulates suutnud vabastada maa-alasid, märkis Kundla. Hersoni oblasti idaosas, kus samuti lahingud jätkuvad, pole suuri muutusi olnud.

Kundla märkis, et vaatamata Vene vägede mõningale edule pole nad suutnud midagi otsustavat ette võtta. "Ukraina kaitse peab," lausus ta.

Ja kuigi viimasel kahel nädalal on Venemaa teinud eriti intensiivseid tulelööke Ukraina asulate pihta, mil keskmine löökide arv päevas ulatus üle 100, siis pole need rünnakud nõrgendanud ukrainlaste kaitsetahet ning nende õhukaitse on teinud head tööd. Küll suudaks ukrainlased teha enda kaitsel teha veelgi paremat tööd, kui neil oleks tehnikat, millega hävitada platvorme, kust õhulööke tehakse, märkis Kundla.