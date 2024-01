Endine Aserbaidžaani riikliku naftafirma tippjuht saab COP29 presidendiks

Aserbaidžaani võimud teatasid neljapäeval, et järgmise aasta lõpus toimuvat kliimateemalist tippkohtumist COP29 hakkab juhtima riigi ökoloogiaminister Muhtar Babajev.

Otsus võib osutuda vastuoluliseks, sest Babajev töötas aastatel 1994 kuni 2018 Aserbaidžaani riiklikus energiafirmas Socar erinevatel juhtivatel ametikohtadel, vahendab Bloomberg.

Tegemist on juba kolmanda korraga järjest, kui COP kliimakohtumine toimub naftat ja gaasi eksportivas riigis. 2022. aastal toimus üritus Egiptuses ja 2023. aastal Araabia Ühendemiraatides. Aserbaidžaan on aga lausa üks esimesi riike, kus naftat üldse hakati tööstuslikult ammutama.

Ka Ühendemiraatides peetud COP28 kohtumise president sultan Al Jaber sattus kriitika alla seoses asjaoluga, et ta pidas korraga tippkohtumise presidendi ja riigi riikliku naftaettevõtte ADNOC juhi ametikohti. On võimalik, et sarnane kriitika tuleb nüüd ka järgmise COP kliimakohtumise presidendi aadressil.

Siiski sõlmisid Araabia Ühendemiraatidesse tulnud läbirääkijad Al Jaberi eestvedamisel kokkuleppe, milles esimest korda COP kliimakohtumiste raames seati eesmärgiks järkjärgulist üleminekut fossiilkütustelt teistele energiaallikatele.