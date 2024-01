Reinsalu: Keskerakonna profileerumine vene valijate parteiks on pöördumatu

Reinsalu sõnul jätkub lahkumislaine järel kiirenevas tempos Mihhail Kõlvarti juhitud Keskerakonna profileerumine vene valijate parteiks ning see trend on pöördumatu.

"Seda on asunud Kõlvart ise teadlikult kinnistama, asudes ehitama endast kuvandit, et teda kuidagi kiusatakse rahvuse pärast. Need eilsed laused olidki suunatud just vene valijatele," märkis Reinsalu, lisades, et tegelik probleem on Kõlvarti poliitilistes valikutes.

Isamaa juhi sõnul on Kõlvarti positsioon Tallinna linnapea ametis tugevasti kõikuma löönud ning ka Keskerakonna fraktsioon linnavolikogus jätkab kahanemist, mille tõttu muutuse tõenäosus Tallinna juhtimises kasvab.

Parlamendipoliitikas tugevneb Reinsalu sõnul paradoksaalsel kombel aga hoopis Reformierakonna võimuvertikaal, kuigi avalik arvamus on koalitsiooni suhtes kriitiline. Reformierakonna ja SDE kaksikliidu moodustamist ta tõenäoliseks ei pea, kuna see ei vastaks esimese huvidele.

"Reformierakonnal on nüüdsest mugavam juhtida mõlemat väiksemat partnerit. Eesti 200 magas läinud aastal lootusetult maha aja, kus tal oli valitsuses teoreetiline jõu õlg mingeidki oma seisukohti kehtestada," kirjutas Reinsalu.

Reinsalu sõnul on nii suur koalitsioon ebaloomulik. "Tavaliselt viie rattaga autosid ei tehta, sest on praktiline kindlustus partneritele, et koalitsioonides ei saa mehaaniliselt ühtki otsust teoreetiliselt langetada ilma kõigi häälteta."

"Siiski võib täna sündinud viie rattaga auto olla suhteliselt püsiv, sest võimaldab nüüd võrreldes varasemaga Reformierakonnal juba mõlemat partnerit taltsutada koalitsioonist väljaviskamise ähvardusega," märkis Reinsalu.

Seda, et sotsiaaldemokraadid saaksid Keskerakonnast lahkujatele pakkuda mingeid positsioone uues koalitsioonis, Reinsalu reaalseks ei pea ning ta nentis, et kui keegi on sellist visiooni ka pakkunud, siis sel tegelikku tagatist ei ole.

"Tänases poliitilises reaalsuses tähendab liitumine koalitsiooniga Kaja Kallase valitsuse poliitika kaitsjateks asumist, sealhulgas nii seniste ja järgnevate maksutõusude sisulist heakskiitmist. Samuti ka peaministri ametisoleku toetamist," kirjutas Reinsalu.