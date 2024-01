Kõlvart: koos edasi minemiseks peaksid valmis olema mõlemad pooled

Pea 30 aastat Keskerakonnas tipp-poliitikuna kaasa löönud Jaak Aabi sõnul püüdis nii-öelda Tanel Kiige leer Kõlvarti tiivaga ühist keelt leida, kuid teine pool ei tulnud kaasa, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Täpselt sama väidab Kõlvart lahkujate kohta.

"Mulle tundub, et praegune erakonna juhtkond, aga ka mina isiklikult, oleme väga palju teinud, et peale kongressi rahulikult edasi koos minna. Aga selleks, et koos minna, peavad olema valmis vähemalt kaks poolt. Kui üks pool seda signaali annab, aga teine pool ei võta seda vastu, siis seda koostööd on raske saavutada," ütles Kõlvart.

Küsimusele, kas ta näeb, et oleks ise midagi valesti teinud, vastas Kõlvart, et erakonna esimees alati vastutab selle eest, mida erakond on teinud ja kui erakonnas on kriis, siis erakonna esimees vastutab igal juhul.