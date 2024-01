ERR Iisraelis: Gaza lähedastes Iisraeli linnades on tavaelu hakanud taastuma

"Rakette sa võid kuulda kogu aeg. Kogu aeg. Aga me teame, see on sõda. Eile käis "põmm", täna hommikul tuli inimestel joosta," ütles Ashkeloni elanik Jehuda.

Kiievist pärit Igor ei ole linnast lahkunudki. "Hirmus oli 7. ja 8. oktoobril, kui nad majades käisid. Nad olid ka siin, käisid ka meie majas," ütles ta.

Ashkelonis sündinud Amid on sabatiga seoses armeest koju lastud. Gazasse pole teda veel saadetud. Mis on Iisraeli sõjaväele seal suurimaks väljakutseks?

"Ma arvan, et see on mentaaliteedi küsimus. See pole tunnelid ega midagi muud, sest meil on väga tugev armee, me ei karda, kuid erineva mentaliteedi küsimus on see, mis on suurim väljakutse," ütles Amid.

Gazas on tapetud enam kui 20 000 inimest. Kas kohalikud siin selle peale ei mõtle?

"Ei saa teha kohe järeldusi, et kui tapeti, siis kohe on teada, kui palju tapeti. Selleks on vaja aega. Seetõttu neid andmeid, mis antakse Gaza sektorist, ma ei usu," ütles Ashkeloni elanik Irina.

Gaza sektorist vähem kui nelja kilomeetri kaugusel asuv Sderot evakueeriti Hamasi rünnakute järel inimtühjaks. Moldovast pärit ehitusmehed on tagasi, kiidavad Iisraeli õhutõrjet ning ehmatavad pigem Iisraeli poole pealt lastud rakettide peale.

"Me ehmatame, kui lendavad siit raketid. Nende pärast, mis sealt poolt lendavad, me ei muretse," rääkis Moldova ehitustööline Sderotis Maksim.

Ukraina juurtega ja Venemaal üles kasvanud Nadja toidab kassikarja. "Me toidame kasse, sest Sderoti elanikud sõitsid ära ja kassid jäid nälga," rääkis ta.

Uurin, kuidas Nadja Ukrainas toimuvasse suhtub. "Leian, et nii nagu ka siin, meil on riigipea olnud väga kaua aega võimul nagu ka Venemaal. Ei ole vaja nii palju aastaid võimul olla."

Hoolimata sellest, et linna tagant kostab kohati päris kõva tulistamist, tulevad inimesed tagasi ka juba Sderoti.