Biden samastas oma valimiskampaania avakõnes Trumpi natsidega

USA president Joe Biden ütles reedel oma valimiskampaania avakõnes, et tema vabariiklasest tõenäoline rivaal 2024. aasta presidendivalimistel Donald Trump on valmis võimu tagasisaamise nimel "ohverdama demokraatia" ning tema kõnepruuk meenutab natsi-Saksamaal kasutatut.

"Donald Trumpi kampaaniat iseloomustab kinnisidee minevikust, mitte tulevikust. Ta on valmis ohverdama meie demokraatia, panema end võimule," ütles 81-aastane Biden.

"Meie kampaania on teistsugune... Meie kampaania keskendub Ameerikale, keskendub teile, keskendub igale vanusele ja taustale, mis seda riiki asustavad. See keskendub tulevikule," ütles Biden Kapitooliumi ründamise kolmanda aastapäeva eelõhtul üheks kaalukeele osariigiks peetavas Pennsylvania osariigis.

Biden oli oma kõne pidamiseks valinud sümboolse asukoha mitte kaugel Valley Forge'ist, ajaloolisest orust, kus George Washington taasrühmitas ameerika väeüksused iseseisvussõja ajal pea 250 aasta eest.

Bideni sõnul ei suutnud kohtu alla antud ekspresident Trump takistada ägemeelsel rahvamassil rünnata 2021. aasta 6. jaanuaril Kapitooliumil asuvat kongressihoonet. Demokraadist riigipea süüdistas ärimagnaati ja tema toetajaid endiselt poliitilise vägivalla soosimises ning selles, et Trump on valmis kasutama poliitilist vägivalda oma eesmärkide täitmiseks enne 2024. aasta presidendivalimisi.

"Trump ja tema MAGA-toetajad mitte ainult ei võta omaks poliitilist vägivalda, vaid nad ka naeruvääristavad seda," ütles Biden viitega Trumpi kampaanialoosungi "Make America Great Again" (muutkem Ameerika taas suureks) lühendile.

Biden lisas, et Trump kasutab keelepruuki, mis meenutab Adolf Hitleri natsiparteid.

"Ta räägib ameeriklaste mürgitatud verest, milles kajab täpselt samasugune keel, mida kasutas Natsi-Saksamaa," ütles Biden ja sai kuulajaskonnalt toetushüüded "veel neli aastat", mis on viide presidendi ametiaja pikkusele.

Presidendi sõnul postitas Trump uhkusega sotsiaalmeediasse sõnu, mis iseloomustavad tema 2024. aasta kampaaniat enim – kättemaks, võim, diktatuur. "Pole mingit eksitust sellest, kes on Trump, mida ta kavatseb teha."

Bideni kõne oli algus valimisaastale. Viimatised küsitlustulemused näitavad, et Bidenil on veel mitmes osariigis vaja teha tööd oma peamise rivaali Trumpi, kelle vastu ta 2020. aasta valimised võitis, edestamisel või on nende toetusprotsendid enam-vähem tasavägised.

Trumpile esitati süüdistused seoses 6. jaanuari rahutustega, ent ta mõisteti õigeks. Samas seisab 77-aastane Trump veel silmitsi kriminaalprotsessiga, milles teda süüdistatakse 2020. aasta valimiste tulemuste ümberpööramise katses.

Samuti on Colorado ja Maine'i osariik otsustanud, et tal ei ole võimalik kandideerida vabariiklaste presidendivalimiste eelvalimistel, kuna ta osales Kapitooliumi mässus. Trump kaebas mõlema osariigi kõrgeima kohtuastme otsused edasi. USA ülemkohus teatas reedel, et on valmis ära kuulama Trumpi apellatsiooni seoses Colorado osariigi kõrgeima kohtu otsusega.

Ülemkohtu teatel kuulatakse argumendid ära suuliselt 8. veebruaril peetaval istungil. Tegemist on erakordselt tähtsa valimiskaasusega, mis võib oluliselt mõjutada ka teiste osariikide sarnaseid otsuseid.

Bideni valimiskampaania avakõnele reageerisid koheselt ka Trump ise ja tema pressiesindaja Steven Cheung.

"Biden on tegelik oht demokraatiale, (kuna ta muudab) valitsuse relvaks, et jahtida oma peamist poliitilist vastast ja sekkuda 2024. aasta valimistesse," ütles Cheung.

Trump nimetas oma demokraatliku rivaali sõnu, mis nimetasid teda ohuks demokraatiale, "haletsusväärseks" ja "hirmu külvavaks".

"Bideni ajalugu on nõrkuse, ebakompetentsuse, korruptsiooni ja läbikukkumise katkematu jada... Seepärast korraldabki Valsk-Joe (Crooked Joe) täna Pennsylvanias haletsusväärse, hirmu külvava kampaaniaürituse," ütles Trump oma toetajatele Iowa osariigi väikelinnas Sioux Centeris.

Biden osales Valley Forge'is, kus Washington koondas ameeriklaste üksused, kes võitlesid Briti kolonialistide vastu krõbedal 1777-78 talvel, ka pärja asetamise tseremoonial ning külastas maamaja, mida hilisem Ühendriikide esimene president kasutas toona piirkonnas viibides oma peakorterina.

Esialgu oli Bideni kõne kavandatud laupäevale, ent toodi ajakavas päeva võrra ettepoole saabuva talvetormi tõttu.

Presidendi jõuline sõnavõtt oli omamoodi vastus mitmele demokraadile, kelle kriitika kohaselt on Biden alustanud oma kampaaniat võrdlemisi leigelt ja aeglaselt.

Bidenil on arvamusküsitlustes ühtlasi ka kõige kehvem toetusprotsent kaasaja presidentide seas oma esimese ametiaja lõpusirge arvestuses.

President ei ole suutnud valijaid veenda, et Ühendriikide majandus näitab paranemise märke, seda vaatamata detsembris laekunud statistikale, mille kohaselt näitab USA tööjõuturg kasvutrendi. Samuti möönis Biden reedel tehtud avalduses, et osa hindu on liiga paljude ameeriklaste jaoks endiselt liiga kõrged.

Samuti on üks suuremaid peavalusid kontrollimatu immigratsiooni küsimus, mille kõrval annavad tooni ka lahkhelid demokraatide seas seoses Bideni toetusega Iisraeli sõjale Hamasi vastu. Peavalu valmistab ka kongress, mis blokeerib Bideni taotlust leida täiendavat rahastust Ukraina jaoks.

Ent Bideni suurimaks haavatavuseks võib pidada tema vanust, kuna ta on USA ajaloo vanim president. Samuti on teda tabanud tasakaaluhäired ja libastumised sõnavõttudes.