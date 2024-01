USA demokraadid meenutavad Kapitooliumi ründamist tõsise ohumärgina

Washington Posti ja Marylandi Ülikooli värskest uuringust selgus, et suurema osa demokraatide arvates ei tohiks 6. jaanuaril toimunut unustada. Valdav osa vabariiklastest on aga arvamusel, et kolme aasta tagustest sündmustest on aeg edasi liikuda.

Kolm aastat tagasi aset leidnud Kapitooliumi rünnakuga seoses on tänaseks arreteeritud üle 1200 inimese, enam kui pooltele on määratud ka karistus, sajad juhtumid on endiselt menetluses. Prokurörid nimetavad massirahutuste juurdlust Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi ajaloo suurimaks.

The New York Timesi ajakirjanik Luke Broadwater sõnas intervjuus ERR-ile, et toonased sündmused võivad motiveerida tänavusi presidendivalimisi silmas pidades just demokraatide valijaid.

"Demokraadid ei taha näha Donald Trumpi naasmist. Nad usuvad, et ta ohustab demokraatiat. Just selle sõnumi rõhutamist võib demokraatide juhtidelt oodata.

Näiteks pole Joe Bidenil mingit probleemi Donald Trumpi rünnata tema tegevuse pärast 6. jaanuaril," sünas Broadwater.

Donald Trumpile on esitatud neli kriminaalsüüdistust, millest kaks on seotud kolme aasta taguste püüdlustega ebaseaduslikult valimistulemusi tühistada ja võimu säilitada.

Lisaks on nii Colorado kui ka Maine´i osariigid otsustanud Donald Trumpi Kapitooliumil toimunu tõttu presidendivalimiste eelvalimiste nimekirjast välja jätta. Ameerika Ühendriikide Ülemkohus teatas aga reede õhtul, et on nõus otsustama, kas Trump kvalifitseerub Colorado valimissedelile või mitte.

Broadwater sõnas, et käimasolev aasta saab Trumpile olema kõike muud, kui lihtne. "Ta peab läbi viima kampaaniaüritusi, käima debattidel ja tegema kõike, mis võitmiseks vajalik. Samal ajal pistab ta rinda kriminaalasjadega. Me pole Ameerika Ühendriikide ajaloos midagi sellist varem näinud," ütles ajakirjanik.