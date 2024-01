Israeli teatel tulistati Liibanonist Põhja-Iisraeli pihta rakette

Sireenid kõlasid põhjas ja raketid jõudsid hiljem Meroni piirkonda, teatasid Iisraeli kaitsejõud (IDF). Vigastustest teateid ei olnud. Muid Põhja-Iisraeli osi rakette ega droone ei tulistatud.

IDF teatas, et ründas Liibanoni territooriumil terroristide rühmitust, kes osales rakettide tulistamises.

Hizbollah teatas, et tabas laupäeva varahommikul Iisraeli vaatlusposti 62 raketiga. See oli Hisbollah sõnul esialgne reaktsioon Hamasi asejuhi tapmisele eelmisel nädalal, vahendas Reuters.

Hamasi kõrge ametnik Saleh al-Arouri hukkus 2. jaanuaril Iisraeli droonirünnakus Beiruti lõunapoolsele Dahiyehi eeslinnale.

Hizbollah' juht Hassan Nasrallah on öelnud, et mõrv muutis Hezbollah' ja Iisraeli vahelise konflikti olemust, hoiatades, et sellele reageerimine on vältimatu ja suurendab hirmu sõja piirkondliku eskaleerumise ees.