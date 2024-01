HS: Soome jättis elektrienergia võimsusreservi tänavu hankimata

Ametnikud hoiatasid neljapäeval elektrienergia puuduse võimalikkuse eest ja ärgitasid soomlasi elektritarbimist vähendama. Samas on Soomes selliste olukordade tarvis ette valmistatud reeglid, mille alusel Energiavirasto ostab energiaettevõtetelt reservvõimsust juhuks, kui elektritarbimine peaks ületama turupõhist elektritoodangut. Reservi elektrijaamad on vajadusel valmis hooldustasu vastu elektrit tootma.

See süsteem aga praegu kasutusel ei ole, sest Energiavirasto otsustas aprillis, et perioodiks 2023. aasta novembrist 2024. aasta oktoobrini ei ole vaja reservvõimsust hankida, kirjutas HS.

Energiaagentuur tegi otsuse, sest leidis kevadel, et eelkõige Olkiluoto 3 tuumajaama kasutuselevõtt vähendab muresid elektrienergia piisavuse pärast.

Samas poleks riik reedel reservi käiku lasknud, kui see ka olemas oleks olnud.

"Kuigi hinnad on kõrged, poleks ka selle reedene olukord olnud selline, et elektrireserv oleks kasutusele võetud ka siis, kui see oleks olnud. Elektripuudust pole olnud," ütles Energiaagentuuri direktor Antti Paananen ja selgitas, et reserv pole mõeldud elektrihinna madalal hoidmiseks.

Helsingin Sanomate hinnangul toimis reedel Soome elektriturg vastavalt turutingimustele: elektri kõrge hind põhjustas nõudluse elastsuse ehk elektritarbijad vähendasid tarbimist rohkem, kui prognoositi.

Võimsusreserv ei olnud kasutusel ka eelmise talve energiakriisi ajal, sest energiaagentuur sai siis energiafirmadelt vaid ühe pakkumise. Fortum pakkus võimsusreserviks Meri-Pori kivisöeelektrijaama, kuid amet lükkas pakkumise tagasi kui liiga kalli.

Elektri võimsusreservi süsteem loodi Soomes aastal 2007. Reservi on kasutatud vaid korra, 2010. aasta talvel.