Rootsi tahab saata Lätisse 800 sõjaväelast

Rootsi sõjaväelased hakkavad kuuluma NATO lahingugrupi (eFP) koosseisu, vahendas Dagens Nyheter (DN).

Peaminister Kristersson andis esmaspäeval pressikonverentsi ning teatas siis Rootsi plaanist saata sõjaväelased Lätisse. Pressikonverentsil viibis ka Läti kaitseminister Andris Spruds.

"See on meie jaoks suurepärane uudis. NATO kohalolek Lätis on meie julgeoleku jaoks ülioluline. NATO väed pakuvad aktiivset heidutust, see on signaal, et liitlaste territooriumi iga sentimeetrit tuleb kaitsta. Samuti on oluline näha Lätis Rootsi lippu, mis näitab, et Rootsi panustab piirkonna julgeolekusse," ütles Spruds.

DN teatas juba varem, et Rootsi tahab Lätisse saata sõjaväelased. Nüüd saabus ka valitsuse poolne heakskiit.

19. detsembril andis Rootsi armee ohvitser Jonny Lindfors intervjuu ajalehele Dagens Nyheter. Siis selguski, et riik plaanib Lätti saata sõjaväelased.

"Eeldades NATO liikmesust ja poliitilisi otsuseid, näen, et see juhtub kõige varem 2025. aasta alguses," rääkis toona Lindfors.

Rootsi esitas koos Soomega NATO-ga ühinemise taotluse 2022. aastal. Türgi kiitis Soome taotluse heaks, kuid ei teinud seda Rootsi puhul. Hiljuti siiski kiitis Türgi parlamendi väliskomisjon heaks Rootsi taotluse. Lähiajal peaks seda tegema ka Türgi parlament.

Rootsi taotlust pole NATO liikmetest siiani heaks kiitnud ka Ungari.