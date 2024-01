Rootsi juhid soovitavad rahval sõjaks valmistuda

"Paljud on seda juba enne mind öelnud, kuid lubage mul teha seda ametlikult, otsekoheselt ja alasti selgusega: sõda võib Rootsi tulla," ütles Bohlin nädalavahetusel Sälenis peetud julgeolekukonverentsil Folk och Försvars (Rahvas ja kaitse) peetud kõnes.

Minister tõdes, et inimlikult on mõistetav soov näha elu sellisena nagu seda soovitakse, mitte sellisena, nagu see tegelikult on. "Sõja ja terrori julmus on [tänapäeval] filtreerimata ligipääsetav kohe, kui võtame oma telefoni taskust välja. Vaatamata sellele vahetule kohalolekule lubavad meie vaimsed kaitsemehhanismid paljudel siiski mõelda, et kõik see toimub kusagil mujal. Seal, aga mitte siin. Rahvale, kellele rahu on olnud meeldiv kaaslane juba ligi 210 aastat, on mugav mõelda, et see [olukord] on muutumatu. Kuid selle järeldusega elamine on muutunud ohtlikumaks, kui see on olnud väga pikka aega," rääkis ta.

Rootsi tsiviilkaitseminister rõhutas, et ei soovi rahvast hirmutada, vaid pigem tõsta inimeste teadlikkust: "Soovin avada ust, mis on sageli blokeeritud igapäevaelu muredega. Uks, mida paljud rootslased võisid terve elu suletuna hoida. Uks ruumi, kus seisame silmitsi olulise küsimusega: kes sa oled, kui algab sõda?"

Bohlin loetles oma kõnes ülesandeid, millele erinevad võimukandjad, firmajuhid, töötajad ja tavakodanikud peaksid mõtlema ning kuidas võimalikuks kriisiolukorraks valmistuda.

"Igaüks peab enda jaoks läbi tunnetama tõsiasja, et olukord pole siin riigis selline, millega oleme harjunud. Maailm seisab silmitsi julgeolekuolukorraga, mis on suuremate riskidega kui kunagi varem pärast Teist maailmasõda. Seisame Ukraina, oma liitlaste ja reeglitel põhineva rahvusvahelise korra kõrval ning teeme seda demokraatia kaitseks nii sõnades kui tegudes. See kõik nõuab meilt senisest rohkem ja see saab alguse mõistmisest, et Rootsi kaitsmine on meie kõigi asi," rõhutas minister.

Rootsi relvajõudude juht Micael Bydén külaskäigul Eestisse 2015. aastal. Autor/allikas: Kaitseväe Peastaap / mil.ee

Bohlini esinemist kommenteerinud Rootsi relvajõudude komandör Micael Bydén ütles, et kõik Rootsi kodanikud peavad ennast sõjaks "indiviidi tasandil moraalselt valmis panema".

"See olukord on väga tõsine ja võib minna veel halvemaks – isegi meie jaoks," lisas Büden. "Eilset [ministri esitatud info] selgust ei ole võimalik teisiti tõlgendada. Nüüd on aeg minna sõnadelt ja mõistmiselt tegudele," rääkis kindral esmaspäeval Rootsi TV4 hommikusaates.