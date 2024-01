Elektri börsihind langeb teisipäeval veidi

Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas on teisipäeval päeva keskmine hind 109 eurot, mis on veidi vähem kui viie protsendi võrra odavam esmaspäeva keskmisest hinnast.

Teisipäeval on börsielektri keskmine hind Eestis 109,13 eurot megavatt-tunni kohta, mis on veidi üle viie euro odavam kui esmaspäeval.

Kalleim on elekter teisipäeval õhtul kuue ja kaheksa vahel, kui hind on üle 137 euro megavatt-tunnist. Odavaim on elekter keskööst kuni kella kuueni hommikul kui hind kõigub 84 ja 90 euro vahel.

Soomes, kus eelmisel nädalal oli enamjaolt sama hind Eestiga, on teisipäeval päeva keskmine 72,67 eurot megavatt-tunnist. Lätis ja Leedus on teisipäeval päeva keskmine hind täpselt sama, mis Eestis.

Jaanuari esimesel nädala oli Eestis börsielektri keskmine hind 242,52 eurot megavatt-tunnist.