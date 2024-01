Scholz kutsus teisi EL-i liikmesriike suurendama relvaabi Ukrainale

Saksamaa kantsler Olaf Scholz avaldas esmaspäeval muret, et teised Euroopa Liidu riigid ei plaani tema teada lähiajal uusi suuri Ukraina relvaabi saadetisi. Kantsler kutsus samuti Euroopa Komisjoni kontrollima, mis on liikmesriikide plaanid Ukraina abistamiseks.

Scholz ütles ajakirjanikele esmaspäeval, et Saksamaa kavandatud Ukraina relvaabi kahekordistamine sel aastal kaheksa miljardi euroni pole piisav Ukraina julgeoleku tagamiseks pikas plaanis, kirjutab Politico.

"Seetõttu kutsun üles meie liitlasi EL-is suurendama samuti oma pingutusi Ukraina toetamiseks. Seni enamike EL-i riikide kavandatud relvaabi Ukrainale on liiga väike. Meil on vaja suuremaid panuseid," ütles sotsiaaldemokraadist Saksa valitsusjuht.

Kantsleri ootamatult otsekoheses kõnepruugis kajastub Saksa ametnike kasvav mure, et teised EL-i riigid ei osuta piisavalt abi Ukrainale.

Scholz ütles, et teised EL-i liikmesriigid võib-olla kavandavad uusi abipakette Ukrainale, kuid ta pole sellest teadlik. Seetõttu palus Saksa valitsus Euroopa Komisjonil küsitleda liikmesriike nende kavandatud relvaabi mahtude kohta.

"Hiljemalt [1. veebruariks] vajame võimalikult täpsemat ülevaadet selle kohta, millist abi plaanivad meie Euroopa partnerid Ukrainale sel aastal osutada," ütles kantsler. 1. veebruaril toimub erakorraline Euroopa Ülemkogu istung.

Saksa kantsler avaldas lootust, et EL-i valitsusjuhid suudavad kokku leppida tippkohtumise käigus 50 miljardi eurose Ukraina abipaketi heakskiitmises. Seni oli selle abipaketi vastu võtmine takistatud Ungari peaministri Viktor Orbani vastuseisu tõttu.

"Olen kindel, et me suudame jõuda kõigi 27 liikmesriigi ühisele otsusele," ütles Scholz.

"Me töötame selle kallal väga pingeliselt ning ma pingutame palju, et see saaks teoks," lisas ta.