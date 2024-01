ERR Strasbourgis: Ukraina toetamine Ungari abita on EL-is aina reaalsem

Debatt Ungari õigusriigi probleemide üle hoogustub Euroopa Liidus tihti just siis, kui peaminister Viktor Orban mõnda olulist otsust blokeerib. Praegu on ta sihikul Ukraina 50 miljardi eurose abipaketi vetostamise pärast.

"Euroopa Ülemkogul istub meiega koos laua taga Vladimir Putini parim teener, blokeerides meie toetust ja usaldusväärsust sellel otsustaval hetkel. See on nali ja väga halb nali," sõnas Saksamaa roheliste erakonna liige Euroopa Parlamendis Terry Reintke.

Sel nädalal on liikunud ka kiri, kus kutsutakse üles Budapestilt hääletusõigust ära võtma. Parlamendil selles aga sõna pole ning nõukogus see läbi ei läheks.

"Praktiliselt see ei ole väga teostatav, aga poliitiliselt, jah, võib mõelda argumente siit- ja sealtpoolt. Ilmselgelt ma ei pea seda õigeks. Euroopa Liit on 27 liikmesriigi ühendus – konföderatsioon, mitte föderatsioon – ja ilmselgelt meil on erinevaid riike. Kas meile meeldivad mõned Ungari poliitikad või mitte, see on hoopis teisejärguline. See on emotsiooni küsimus," kommenteeris EKRE-sse kuuluv europarlamendi saadik Jaak Madison.

Andrus Ansip (RE) kirjutas sellele kirjale samuti alla, ent hääle ära võtmisse ta ei usu. Tema hinnangul tuleks Ukraina abipaketi puhul Orban lihtsalt kõrvale jätta.

"See protsess on kindlasti vähem närvikulukas ja vähem aeganõudvam. Tuleks minna 26 riigiga edasi ja jätta Orban siis omaette. Kui ta ei taha ikkagi koos teistega käia, tahab rohkem Putiniga käsikäes käia, no las ta siis käib," ütles Ansip.

1. veebruaril toimuvaks Ülemkoguks on Euroopa Komisjonil Ansipi soovitatud plaan olemas.

"Minu isiklik prioriteet on leida kokkulepe 27 riigi seas. Kui see pole võimalik, siis oleme valmis sõlmima kokkuleppe 26 riigiga. Aga ma tugevalt toetan ja eelistan kokkulepet 27 riigiga," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.