Tallinn tahab Pirita randa hakata sel suvel ümber ehitama

Detailplaneeringuga määrati ehitusõigus 20 väikese rannapaviljoni, ajutise vabaõhulava ja tribüünide, randa teenindavate objektide ja rannapromenaadi ehitamiseks. Lisaks saab planeeringu järgi laiendada Pirita vaba aja keskuse hoonet ning ehitada aadressile Merivälja tee 5b ehk grillbaari krundile kuni kahekorruselise hotelli kohvikuga.

Midagi suurt Tallinna esindusrannale ehitama ei hakata ning olulisim asi on rannapromenaad, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Madle Lippus.

"Planeeringu mõte on selle ala korrastamine ja see ei näe ette väga suuri ehitusmahte. Selle mõte on eelkõige kavandada sinna rannapromenaad, mis oleks laudtee, mis siis võimaldab metsa all rannapiiril inimestel mugavalt jalutada," lausus Lippus.

Rannapromenaad kulgeb läbi jõulinnaku, laste- ja pallimänguväljakute, teele jäävad ka ajutine lava ja tribüünid. Randa viivate teede promenaadiga ristumispunktidesse on kavandatud kioskid ja paviljonid.

Juba 2012 korraldati alale arhitektuurikonkurss, mille võitis Arhitektuurinurk OÜ tööga "Väät". Lippuse sõnul oli eesmärk välja valida võimalikult õhuline ja kerge lahendus.

Rannaala detailplaneeringu kehtestas Tallinna volikogu juba 2020. aasta juunis. Seega läks kinnitamisest kehtestamiseni neli ja pool aastat. Lippus möönis, et nii pikk menetlusaeg pole väga tavapärane.

"See ei ole väga tavapärane, aga siin olid pikemad arutelud ka kohalike elanikega ja seltsidega, et ühte keelt leida. Oli küsimus, et Merivälja teelt tulevad promenaadile või ranna poole ristuvad rajad. Oluline oli lõpuks see, et saada need rajad selliseks, et kui seal jalutada, oleks meri näha," lausus Lippus.

Puid detailplaneeringu järgi maha ei võeta. Lippuse sõnul on ka näiteks paviljonid kavandatud selliselt, et puud haakuksid ehitatavaga.

Parkimist ja suurt rannahoonet planeering ei puuduta

Suur rannahoone on erakätes ja seda planeering ei puuduta, kuid sellega on seotud asjad, millega tuleb siiski tegelda, ütles Lippus. Nimelt on planeeringu järgi tegu ärimaaga, kuid väidetavalt on seal ka eluruumid.

"See on täiesti omaette keeruline küsimus," nentis Lippus.

Suur parkla, mis jääb Pirita tee ja rannahoone vahele, jääb sellisena vähemalt esialgu paika, sest parklaid rannaala detailplaneering ei käsitle. Küll on kavas rajada rattahoiukohti.

Rannaalale rajatakse paarkümmend väikest rannapaviljoni, mis Lippuse sõnul tulevad puidust kergkonstruktsiooniga. Paviljonidele tehakse ka eraldi ehitusprojekt.

Planeeringu järgi tulevad randa ka kioskid, tualetid, dušid, laenutus- ja laohoone ja näiteks talisuplejate klubiruum,

Merivälja tee 5b kinnistule ehk alale, kus asub Pirita grillbaar, rajatakse kohvikuga hotell, hoone kõrgus võib olla kõige rohkem üheksa meetrit.

"See kuulub ka eraomandusse ja kuna tegemist on pigem sellise putka-tüüpi lahendusega, mis ehituslikult pärineb ilmselt mitmekümne aasta tagusest ajast, siis see krunt jätkuvalt jääb erakätesse, aga sinna siis on antud ehitusõigus viisaka hoone kavandamiseks. Aga funktsiooni mõttes jääks samaks, eelkõige toitlustuse pakkumine ja võib-olla ka majutuse, kui seda peetakse seal otstarbekaks. Aga see on juba äriplaani koostamise etapis. Küllap eraomanik vaatab oma Exceli, kas see sellisena kannab välja," lausus Lippus.

Sel suvel peaks juba midagi rannale kerkima

Detailplaneering läheb nüüd volikogule, kes peaks sellele lõpliku jah-sõna ütlema jaanuari lõpus.

Lippuse sõnul hakatakse seejärel kavandatut etappidena ellu viima.

"Kuidas need etapid täpselt jaotunud on, täit teadmist meil veel tegelikult ei ole. Pirita linnaosa eestvedamisel hakatakse seda plaani kokku panema. Ja seejärel saab ehitama hakata, aga tahaks juba tõesti, et midagi ka sel kevadel, sel suvel muuta," lausus Lippus.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna linnavalitsuse 6. novembri 2013 korraldusega. Seejärel korraldas Tallinna linnaplaneerimise amet lihtmenetlusega riigihanke detailplaneeringu koostaja leidmiseks ning sõlmis detailplaneeringu koostaja Ruum ja Maastik OÜ-ga septembris 2016 lepingu.