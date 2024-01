USA uuring: enamik Venemaa elanikest toetab Putinit ja sõda Ukraina vastu

Chicago Ülikooli Rahvuslik Avaliku Arvamuse Uurimise Keskus (NORC) korraldas 2023. aasta novembris uuringu Venemaa elanike seas.

NORC-i uuringust selgus, et tervelt 66 protsenti vastanutest kavatseb hääletada Venemaa presidendivalimistel seda ametit aastakümneid pidanud Vladimir Putini poolt. Toetus Putinile on keskmisest kõrgem naiste ja üle 30-aastaste seas. Tervelt 73 protsenti üle 60-aastastest toetab Putini tagasivalimist, alla 30-aastaste seas on vastav näitaja 53 protsenti.

Samuti toetab 67 protsenti vastanutest Putini välispoliitikat ja 58 protsenti toetab tema tegevust sisepoliitikas.

Küsitlused viitavad, et Venemaa-vastased sanktsioonid pole paljusid Vene inimesi mõjutanud. Nii ütles 76 protsenti vastanutest, et nad ei tunne, et piirangud reisimisele välismaale neid mõjutaks. Samuti ütles ainult 32 protsenti vastanutest, et nende majanduslik heaolu halvenes võrreldes kahe aasta taguse ajaga. 19 protsendi vastanute sõnul nende heaolu paranes ja 48 protsendi jaoks pole midagi muutunud.

Venemaa elanikud toetavad sõda Ukraina vastu. Tervelt 63 protsenti vastanutest toetab sõda Ukraina vastu (küsitluses kasutati Venemaa võimude eelistatud "sõjalise erioperatsiooni" sõnastust), kusjuures 45 protsenti toetab seda tugevalt. Ainult 13 protsenti vastanutest on sõja vastu.

94 protsenti on uhked venelaseks olemise üle ja ainult viis protsenti mitte. 68 protsenti on mures Lääne väärtuste, näiteks LGBTQ leviku pärast Venemaale ja 62 protsenti arvab, et Venemaad ei kohelda maailmas õiglaselt.

64 protsenti peab sõda Ukrainas tsivilisatsioonide kokkupõrkeks Lääne ja Venemaa vastu ja ainult 20 protsendi vastanute sõnul on tegemist konfliktiga Venemaa ja Ukraina vahel.

Peamine Venemaa elanike infoallikas on televisioon, mida kasutab iga päev 57 protsenti vastanutest. Teisele kohale jääb sotsiaalmeedia, mida kasutab iga päev 51 protsenti vastanutest. Võimude poolt keelatud veebilehtedele ligipääsu tagavat virtuaalset privaatvõrku (VPN) kasutab ainult 20 protsenti vastanutest.

Kuigi 74 protsendi vastanute sõnul on oluline, et riigis oleks opositsioon, ainult 42 protsenti arvab, et Venemaal on vaja praegu poliitilisi muutusi, 46 protsendi sõnul pole neid praegu vaja.

Kokku küsitleti uuringus 1046 täiskasvanut Venemaa ja okupeeritud Krimmi elanikku, seega on uuringu maksimaalseks veapiiriks 3,4 protsenti.

Uuringu tegid vene keelt emakeelena rääkivad küsitlejad telefoni teel. Uuringu tabelitega saab tutvuda NORC-i kodulehel.