Zelenski: vajame välismaale lahkunuid tagasi

"Näeme, et on inimesi, kes on läinud välismaale Ukraina reegleid rikkudes. Need mehed, kui nad on mobilisatsioonieas, peaksid olema Ukrainas ja aitama Ukrainat. Ma ei räägi siin sellest, kas ja kes peaks olema rindel, selleks on meil vastav seadus. Aga see puudutab eetikat ja moraali," rääkis Zelenski pärast peaminister Kaja Kallasega peetud kohtumist antud pressikonverentsil.

Zelenski tõi välja, et ühe rindel sõdiva sõjaväelase jaoks kulub kuue kuni kaheksa maksumaksja tasutud maksuraha.

"Isegi kui olete Ukrainas ja pole eesliinil, aga töötate ja maksate makse, annate te samuti panuse, kaitsete riiki ja seda on ka väga vaja," rääkis Zelenski. "Aga kui olete välismaal ja mobilisatsiooniealine, aga ei maksa ka makse Ukrainas ning olete seadusevastaselt riigist lahkunud, siis meil tekivadki küsimused," tõdes Ukraina president vastuseks Õhtulehe ajakirjaniku Kadri Kuulpaki küsimusele.

Zelenski jättis siiski otsesõnu vastamata, kas Eesti peaks siin elavad mobilisatsiooniealised Ukraina mehed välja andma.

"Kui tahame päästa Ukrainat ja Euroopat, siis peame kõik mõtlema, kas aitame Ukrainat või ei aita. Ehk kas oleme kodanikud, kes on lahinguväljal või need kodanikud, kes töötavad ja maksavad makse. Vastasel juhul pole sõjaväelaste jaoks raha ja pole enam kedagi, kes Ukrainat kaitseks," tõdes Ukraina president.

Zelenski tänas ka Eestit ja Eesti rahvast osutatud abi eest, mida on antud alates Vene agressiooni algusest ning samuti Ukraina püüdluste toetamisel Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumisel. Zelenski tõi ka esile Eesti rolli eeskujuna Ukraina abistamisel kõhklevate riikide innustamisel.