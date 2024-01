Iisraeli telesarja "Fauda" staar sai Gazas haavata

35-aastane Idan Amedi on Tel Avivi lähedal asuva haigla intensiivraviosakonnas kriitilises seisundis, teatas haigla pressiesindaja. Idan Amedi isa siiski teatas, et näitleja elu pole ohus.

Kurdi päritolu Idan Amedi liitus 2017. aastal telesarjaga "Fauda". Ta kehastab seal Iisraeli eriüksuse liiget . Sarja tootis USA voogedastusfirma Netflix.

"Fauda" loojad ütlesid, et Idan Amedi astus pärast 7. oktoobrit vabatahtlikult armeesse, kuna tahtis võidelda Hamasi vastu.

Vahetult enne haavata saamist andis Amedi Iisraeli meediale intervjuu.

"See on jõhker, mis nad (Hamas) siia ehitasid. Leidsime siit kilomeetrite viisi tunneleid, relvastust. Oleme viimased kaks päeva olnud hõivatud, püüdes seda kõike hävitada," rääkis Idan Amedi.

Telesarja "Fauda" keskmes on Iisraeli kaitsejõudude terrorismivastase eriüksuse argipäev, kelle ülesanne on imbuda Palestiina sõjalistesse organisatsioonidesse ja rühmadesse, et kõrvaldada neid, kelle tegevus ohustab tsiviilisikuid.

Sari näitab, kuidas tekivad terroristid ning millist hinda peavad maksma oma tegude eest nii Iisraeli eriväelased kui ka Palestiina islamistid.

Iisraeli armee teatel on Gazas hukkunud vähemalt 185 Iisraeli sõdurit. Hamasi kontrolli all olev tervishoiuministeerium väitis, et alates alates 7. oktoobrist on Gazas hukkunud üle 23 000 palestiinlase, vahendas CNN.